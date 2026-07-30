Carretera Nacional una más peligrosas para circular; van 19 muertes en lo que va del 2026

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    Carretera Nacional una más peligrosas para circular; van 19 muertes en lo que va del 2026
    Protección Civil de Nuevo León pidió respetar los límites de velocidad y evitar distracciones tras el aumento de accidentes en la Carretera Nacional. Fotos: cortesía
    Carretera Nacional una más peligrosas para circular; van 19 muertes en lo que va del 2026
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    Carretera Nacional una más peligrosas para circular; van 19 muertes en lo que va del 2026

Ante la situación Protección Civil de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones

Monterrey, Nuevo León.- Ante la ola de accidentes que se han registrado en la Carretera Nacional, que en lo que va del año han dejado un saldo de 19 víctimas mortales, Protección Civil de Nuevo León exhortó a los conductores a reforzar las medidas de seguridad.

El director de la dependencia estatal, Érik Cavazos Cavazos, solicitó extremar precauciones al circular por esta vía, respetar los límites de velocidad y evitar conductas de riesgo que puedan derivar en accidentes.

“Derivado de los accidentes que se han incrementado en el tramo carretero Monterrey hacia la Carretera Victoria pasando por los municipios tanto del mismo Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos, Linares, la Dirección Estatal de Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones”, señaló el funcionario estatal.

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PCNL detalló que en lo que va de enero al 30 de julio de 2026 se han recibido al sistema de emergencias 911 un total de 296 reportes relacionados con accidentes viales en la mencionada vía en el tramo que comprende diversos municipios de Nuevo León.

En total se han registrado 194 lesionados y 19 fallecidos. De esos reportes 23 accidentes fueron de alta gravedad dejando un saldo de 19 personas fallecidas y 17 lesionadas.

Tan solo durante el mes de julio, con corte al día 30, se registraron 54 reportes de accidentes viales en la Carretera Nacional y estos percances dejaron un saldo de 10 personas fallecidas, lo que convierte a julio en uno de los meses con mayor incidencia de accidentes fatales en esta vía.

Los municipios donde se registra la mayor incidencia de accidentes sobre la Carretera Nacional son: Santiago, Monterrey, Montemorelos, Allende y Linares.

Además, las principales causas de los accidentes son; exceso de velocidad, uso del teléfono celular mientras se conduce, conducir bajo los efectos del alcohol, fatiga o quedarse dormido al volante.

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RECOMENDACIONES

Con la finalidad de prevenir los accidentes viales, se emitió las siguientes recomendaciones: respetar los límites de velocidad, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce, no conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas, en caso de presentar cansancio o sueño detenerse a descansar antes de continuar el viaje, utilizar siempre el cinturón de seguridad, mantener la distancia prudente entre vehículos, revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, especialmente, frenos, llantas y luces.

Respetar los señalamientos viales y evitar maniobras de rebase en zonas prohibidas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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