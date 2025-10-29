Ante cancelación de vuelos a EU, dice SICT que se ha cumplido con pacto aéreo

México
/ 29 octubre 2025
    Ante cancelación de vuelos a EU, dice SICT que se ha cumplido con pacto aéreo
    México tiene un plazo para hacer comentarios sobre la medida impuesta por autoridades de EU. FOTO: CUARTOSCURO

La dependencia federal sostuvo que se mantiene el diálogo para que las decisiones adoptadas sean en beneficio de los pasajeros

Ante los ordenamientos emitidos por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) en contra de las líneas aéreas mexicanas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señaló que ha actuado en apego al Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos.

“La SICT informa que se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional”, aseguró en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Anticipa Viva Aerobus miles de pasajeros afectados por cancelación de vuelos a EU; estas son sus rutas revocadas

La dependencia, a cargo de Jesús Esteva, señaló que el Gobierno mexicano reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente, competitiva y que promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional.

“Se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea”, sostuvo.

Recordó que el DOT emitió una orden ejecutiva en la que se indica que no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos en frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia EU, hasta nuevo aviso.

Debido a lo anterior, se suspendieron dos rutas vigentes desde el AIFA, con efecto a partir del 7 de noviembre; así como, la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato.

Mientras que la segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.

“Con relación a esta orden, el DOT concede 14 días, es decir, al 11 de noviembre de 2025, para comentarios, y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas”, detalló.

En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha.

Temas


Aerolíneas
Movilidad

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual