Anticipa Viva Aerobus miles de pasajeros afectados por cancelación de vuelos a EU; estas son sus rutas revocadas
La aerolínea dio a conocer que confía en el trabajo de autoridades mexicanas para llegar a una solución del conflicto
La aerolínea Viva Aerobus anticipó que la cancelación de 13 rutas aéreas entre México y Estados Unidos afectará a miles de pasajeros de ambos países en plena temporada vacacional.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la cancelación de las rutas entre ambos países desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues acusan que México ha incumplido con el pacto bilateral aéreo.
Viva Aerobus -una de las aerolíneas afectadas con la medida junto con Aeroméxico y Volaris- emitió un comunicado en el que señaló que se están evaluando los impactos de la medida, pero anticipó que miles de pasajeros tendrán afectaciones directas por la poca antelación con la que se anunció la orden.
“La decisión unilateral anunciada por el gobierno de Estados Unidos, y la poca antelación con la que emiten esta orden, tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional”, señala el comunicado.
Por otro lado, la aerolínea señaló que confía en el diálogo entre autoridades del gobierno mexicano y estadounidense, para buscar una solución al conflicto y minimizar las afectaciones.
“Mientras eso sucede estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industrial, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”.
¿CUÁLES RUTAS DE VIVA AEROBUS SE VERÁN AFECTADAS?
Viva Aerobus detalló que la medida tomada por Estados Unidos afectará los siguientes destinos que iniciarían operaciones en noviembre saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles:
-Los Ángeles
-Chicago
-Orlando
-Austin
-Dallas
-Denver
-Houston
-Miami
-Nueva York
La aerolínea dijo que los vuelos que actualmente operan desde el resto de los aeropuertos del País, incluido el AICM, hacia Estados Unidos, no tienen afectación por el momento.
“En Viva Aerobus, nuestra prioridad siempre será poner por delante a nuestros pasajeros. Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales y de promover la equidad en el mercado de transporte aéreo”, concluyó la línea aérea.