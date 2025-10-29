Anticipa Viva Aerobus miles de pasajeros afectados por cancelación de vuelos a EU; estas son sus rutas revocadas

La aerolínea Viva Aerobus anticipó que la cancelación de 13 rutas aéreas entre México y Estados Unidos afectará a miles de pasajeros de ambos países en plena temporada vacacional.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la cancelación de las rutas entre ambos países desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues acusan que México ha incumplido con el pacto bilateral aéreo.

Viva Aerobus -una de las aerolíneas afectadas con la medida junto con Aeroméxico y Volaris- emitió un comunicado en el que señaló que se están evaluando los impactos de la medida, pero anticipó que miles de pasajeros tendrán afectaciones directas por la poca antelación con la que se anunció la orden.

“La decisión unilateral anunciada por el gobierno de Estados Unidos, y la poca antelación con la que emiten esta orden, tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional”, señala el comunicado.