Exhiben ahora a ‘Dato Protegido’ y Sergio Gutiérrez en fiesta VIP de Fórmula 1

México
/ 7 agosto 2025
    Barreras y Gutiérrez han sido exhibidos, pese a pertenecer a la 4T, luciendo lujos en prendas, calzado y accesorios. FOTO: TOMADA DE REDES

El académico Jorge García Orozco publicó una fotografía de ambos en una fiesta del Gran Premio de México en 2024, que tuvo un costo de 8 mil 500 dólares por persona

Además de los lujos en prendas, calzado y accesorios, ahora la diputada petista Diana Karina Barreras y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, fueron exhibidos en una fiesta exclusiva del Gran Premio de México de la Fórmula 1, cuyo costo para dos personas ronda los 340 mil pesos.

El académico jalisciense Jorge García Orozco, quien ha exhibido los lujos de ambos, en contraste con la línea de austeridad de la 4T, publicó ahora en su cuenta de Instagram una fotografía de Barreras y Gutiérrez en la fiesta VIP del evento de Fórmula 1 que se celebró en octubre de 2024 durante el Gran Premio de México.

El evento privado, detalla García Orozco, tuvo un costo de 8 mil 500 dólares por persona, por lo que habrían pagado 17 mil dólares entre los dos.

“Así fue la fiesta de 340 mil pesos que se pusieron el diputado sergiogutierrezluna y la diputada @dianakarinaba mejor conocida como #Datoprotegido en la fórmula 1, en Octubre del año pasado. Cada boleto costaba 8,500 dólares y tenía como músicos invitados a @alanwalkermusic y @estheranaya”.

“Son más de 2 meses completos de sueldos de ambos como diputados, ¿De dónde sale tanto dinero?”, cuestionó el académico.

Ambos legisladores han sido exhibidos en los últimos días por lucir costosas prendas de vestir, relojes, alhajas y calzado, pese a que ambos pertenecen a partidos -Morena y PT- que aseguran seguir principios de austeridad y humildad.

La diputada Barreras también es conocida como “Dato Protegido”, luego de que denunciara por violencia política de género a una ciudadana, que ahora tiene que disculparse públicamente durante un mes con la legisladora por una publicación en X.

Temas


4T
Austeridad

Personajes


Sergio Gutiérrez Luna

