Ante viajes de morenistas al extranjero, llama Luisa Alcalde a ‘dar el ejemplo’

Ante los viajes de morenistas a Europa y Asia, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que todos los que pertenecen al movimiento deben dar el ejemplo y vivir en la justa medianía y sin lujos, en sintonía con las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas que son dos: una, vivir en la justa medianía, y dos, entender que el poder es humildad”, sostuvo.

Alcalde dijo, en conferencia de prensa en Querétaro, que los viajes no están prohibidos para los morenistas, sin embargo dijo que sí deben evitar lujos como ropa, joyas y relojes de alta gama.

“No se debe hacer, por congruencia, porque es contrario a la justa medianía”, reiteró.

La dirigente morenista se sumó a las declaraciones sobre los viajes de personajes morenistas como Andrés Manuel López Beltrán, captado en Japón; Ricardo Monreal, en España; Mario Delgado, en Portugal, entre otros.

La líder morenista dijo que el movimiento tiene lineamientos éticos y morales que guían su rumbo para mantenerse cercanos a los ciudadanos.

“No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a otro país, eso no es un delito, no es un acto de corrupción, el llamado es a vivir en la justa medianía”, reiteró.

Dijo que en el pasado, la oposición tenía derroches y viajes de lujo con dinero público, aviones privados, mientras que en estos casos han sido recursos propios.

“No es ni un delito ni un acto de corrupción”, dijo, tras aclarar que deben conducirse con austeridad.