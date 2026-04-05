Anticipan especialistas frenón para economía de México

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México
/ 5 abril 2026
    Anticipan especialistas frenón para economía de México
    Hacienda prevé que inflación regrese al nivel objetivo de 3.0 por ciento para 2027. UNSPLASH

Señalan que previsiones para 2026 y 2027 del gobierno federal no se apegan a la realidad

La mayor carga de los apoyos sociales dificultará el cumplimiento de las metas de crecimiento y consolidación fiscal previstas para 2026 y 2027, advirtieron expertos.

En sus Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, publicados este 1 de abril, la Secretaría de Hacienda mantuvo su estimado de crecimiento económico en un rango de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026, y de entre 1.9 y 2.9 por ciento para 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sedena-y-amic-aseguran-149-kilos-de-presunta-droga-en-cajeme-queda-a-disposicion-de-la-fgr-BH19787413

”Me sorprende que lo mantengan a pesar de la posibilidad de que en el primer trimestre de este año veamos una contracción del PIB, y es muy poco probable que se alcancen estos supuestos porque un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento asumiría que la economía mexicana se está acelerando, cuando en realidad es muy posible que veamos una contracción en el primer trimestre.

”También es más inconsistente que para 2027 esperan que la economía de Estados Unidos se desacelere, pero que la economía de México se acelere todavía más”, comentó en una consulta sobre el tema la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller.

Con esta previsión de crecimiento, que la analista calificó como “muy optimista”, Hacienda estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.5 por ciento del PIB para 2027, mientras que el balance presupuestario será de 3.0 por ciento del PIB.

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”Se ve muy difícil lograr esa consolidación fiscal o que haya una ruta real para que la deuda vaya disminuyendo con los programas sociales representando cada vez una mayor carga entonces se vuelve insostenible.

”En algún momento la Secretaría de Hacienda va tener que llevar a cabo una reforma fiscal y el problema con eso es que hay una alta informalidad en México, entonces terminamos siendo los mismos los que pagamos los platos rotos”, señaló.

Por otro lado, Hacienda estima que la inflación regrese al nivel objetivo de 3.0 por ciento para 2027, algo que también se ve muy complejo de cumplir, añadió.

”Del otro lado, se siguen incrementando los programas sociales y aunque para las personas que reciben estos apoyos les ayuda, representa un ingreso para ellos, no es sostenible en el largo plazo.

”Lo que se tiene que hacer es generar condiciones de mayor crecimiento económico para que se vuelva un círculo virtuoso en la economía y no estar frenando con recortes en el gasto público que se tienen que hacer porque simplemente no alcanzan los recursos dado que los supuestos fueron muy optimistas”, destacó la especialista.

Consideró que ante la sobreestimación de los ingresos y la subestimación de los gastos, la consecuencia es un déficit que daría pie a un recorte en el gasto público.

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