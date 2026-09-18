Anticorrupción desclasifica patrimonio del almirante Rafael Ojeda

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    Anticorrupción desclasifica patrimonio del almirante Rafael Ojeda
    Se desclasificaron las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos, entre ellos Ojeda Durán. CUARTOSCURO

Pese a que información estaba protegida hasta 2030, Transparencia de Marina pidió a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destapar los datos

La Secretaría Anticorrupción anunció que desclasificó la declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar). Esto luego que El Universal informó que estaba reservada hasta 2030.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Marina solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, derivado de que el Comité de Transparencia de dicha Secretaría, aprobó formalmente la desclasificación de la información reservada de las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos (militares en activo pertenecientes a esa Institución) entre las que se encuentran las presentadas por el almirante José Rafael Ojeda Durán; así como de nueve exfuncionarios públicos que pertenecieron a esa dependencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ricardo-trevilla-explica-conflicto-entre-civiles-y-militares-en-guerrero-teniente-coronel-fue-herido-con-machete-FM23581150

La Secretaría Anticorrupción indicó que dichas declaraciones, actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública en la plataforma Declaranet.

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro afirmó que la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.

“La información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, al promover y consolidar los principios de transparencia y acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana”.

PATRIMONIO DE RAFAEL OJEDA, CLASIFICADO HASTA 2030

El pasado 16 de septiembre, El Universal reveló que la declaración patrimonial y de intereses del exsecretario de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, se encuentra reservada por motivos de seguridad nacional.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indicaba que la información patrimonial del exsecretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba reservada con base en disposiciones legales.

”La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

Destaca que el 1 de enero del año pasado, el Comité de Transparencia de la Marina había reservado por cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2 mil elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre 2024 -fecha en que terminó el sexenio de AMLO e inició el actual gobierno- al afirmar que esto representaba un riesgo real, demostrable, e identificable y que al hacer públicas se comprometía la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional.

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