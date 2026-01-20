Anuncia Gobierno de Sheinbaum credencialización del Servicio Universal de Salud, iniciará el 2 de marzo

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, anunció que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a partir del 2 de marzo, iniciará la credencialización del Servicio Universal de Salud.

Mencionó que con estas credenciales los ciudadanos podrán acceder a cualquier institución de salud independientemente de su derechohabiencia.

Por lo que una vez que concluya el proceso, el usuario contará con una versión física de su credencial y podrá acceder a una versión digital que le permitirá acceder a los centros de salud aunque no traigan la credencial física.

Clark explicó que para la integración del nuevo padrón del Servicio Universal de Salud será necesario recabar información personal detallada de cada ciudadano.

Entre los datos solicitados se encuentran el nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, lugar y fecha de nacimiento, así como la nacionalidad. Adicionalmente, cada persona contará con un código QR, el cual permitirá validar su derecho a recibir atención médica dentro del sistema nacional de salud.

Durante el proceso de registro también se consultará a los ciudadanos sobre su voluntad de donar órganos, información que quedará asentada en la credencial.

En el documento físico se incluirá la clínica de adscripción original de cada persona; sin embargo, a través del código QR se podrá identificar y sugerir la unidad médica más cercana al lugar donde se encuentre el usuario, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a los servicios.

El funcionario subrayó que uno de los principales beneficios de esta credencial será la interoperabilidad del historial clínico.