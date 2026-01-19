$!Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México

“El comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, reitera la Secretaría de Salud (SSa) federal a través de un comunicado de prensa emitido este 19 de enero.

Ante el incremento de los casos durante el año 2025, las autoridades mexicanas reconocieron que en el continente americano se presenta un resurgimiento regional de la enfermedad, un fenómeno que está siendo documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

El monitoreo constante que realiza México respecto a la preocupante situación, “permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.