Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México
La Secretaría de Salud reconoció el contexto de resurgimiento regional del sarampión en todo el continente americano
“El comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, reitera la Secretaría de Salud (SSa) federal a través de un comunicado de prensa emitido este 19 de enero.
Ante el incremento de los casos durante el año 2025, las autoridades mexicanas reconocieron que en el continente americano se presenta un resurgimiento regional de la enfermedad, un fenómeno que está siendo documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.
El monitoreo constante que realiza México respecto a la preocupante situación, “permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.
ESTADÍSTICAS EN APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN, EN 2025
La Secretaría de Salud destacó que, durante el año pasado y las primeras semanas de este 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional.
Entre la población que fue prevenida con las inyecciones, tanto en vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes, se encuentran en su mayoría las infancias y demás grupos susceptibles.
“Cabe destacar que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados”.
ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTENCIÓN
La SSa recordó la detección del primer caso importado de sarampión, el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal, ocurrido en el estado de Chihuahua. A partir de esta situación, se trabajó para la activación de protocolos internacionales de contención, basados en las siguientes medidas:
* Aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos.
* Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos. Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad.
* En zonas con brotes activos se aplica una dosis “0” a los menores de 6 a 12 meses de edad.
* Coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia.
* Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.
* Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.
* Puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública.
* Implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.
* Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.
En el comunicado también se hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación, recordando que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva.