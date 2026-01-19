Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 enero 2026
    Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México
    Ante el incremento de los casos durante el año 2025, las autoridades mexicanas reconocieron que en el continente americano se presenta un resurgimiento regional de la enfermedad. VANGUARDIA

La Secretaría de Salud reconoció el contexto de resurgimiento regional del sarampión en todo el continente americano

“El comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, reitera la Secretaría de Salud (SSa) federal a través de un comunicado de prensa emitido este 19 de enero.

Ante el incremento de los casos durante el año 2025, las autoridades mexicanas reconocieron que en el continente americano se presenta un resurgimiento regional de la enfermedad, un fenómeno que está siendo documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud de Puebla confirma primer caso de sarampión

El monitoreo constante que realiza México respecto a la preocupante situación, “permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.

$!Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México

ESTADÍSTICAS EN APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN, EN 2025

La Secretaría de Salud destacó que, durante el año pasado y las primeras semanas de este 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional.

Entre la población que fue prevenida con las inyecciones, tanto en vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes, se encuentran en su mayoría las infancias y demás grupos susceptibles.

“Cabe destacar que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados”.

$!Secretaría de Salud: Casos de sarampión se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en México

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTENCIÓN

La SSa recordó la detección del primer caso importado de sarampión, el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal, ocurrido en el estado de Chihuahua. A partir de esta situación, se trabajó para la activación de protocolos internacionales de contención, basados en las siguientes medidas:

* Aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos.

* Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos. Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad.

* En zonas con brotes activos se aplica una dosis “0” a los menores de 6 a 12 meses de edad.

* Coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia.

* Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

* Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.

* Puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública.

* Implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

* Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: México, primer lugar en América en contagios de sarampión

En el comunicado también se hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación, recordando que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva.

Temas


Enfermedades
Epidemias
Sarampión

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Omar García Harfuch informó la captura de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, durante un operativo federal en Badiraguato, Sinaloa, con detenciones y aseguramientos de armas y drogas

Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

El ex Embajador de México en China durante el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Guajardo, informó que un punto crucial para este tratado comercial será el rol del gigante asiático en la economía mexicana y canadiense.

EU podría exigirle a México frenar inversiones de China para mantener el T-MEC: especialistas
Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’
Leonardo Ariel Escobar Barrios dio su versión de los hechos y dijo que fue golpeado por la Guardia Nacional.

Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas
La policía recupera los cuerpos de las personas fallecidas tras los incendios forestales que arrasaron viviendas cerca de Lirquen, Chile, el domingo 18 de enero de 2026.

Suman 19 los muertos por incendios en Chile; se mantiene el temor de reactivación de focos
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

Vista aérea este lunes de los trenes accidentados ayer domingo cerca de Adamuz, Córdoba. Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes.

Conoce los accidentes de tren más mortales en Europa en los últimos años

Oxfam instó a los gobiernos de todo el mundo a elaborar políticas públicas para reducir la desigualdad, imponiendo impuestos más altos a los milmillonarios.

Con Trump, la riqueza de los ‘milmillonarios’ creció 16 por ciento en Estados Unidos: Oxfam