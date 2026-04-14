PVEM oficializa su ruptura con Morena en San Luis Potosí

Desde la única entidad que el partido del tucán gobierna actualmente, su dirigente nacional, Karen Castrejón, anunció el inicio de los trabajos para el proceso electoral intermedio.

Apenas un mes después de los roces por el “Plan B”, el PVEM oficializó su ruptura con Morena en San Luis Potosí , con la mira puesta en 2027.

Aseguró que el Verde cuenta con la estructura suficiente para encabezar el Ejecutivo local por seis años más en solitario.

”Contamos con perfiles altamente competitivos; mujeres y hombres preparados... pero, sobre todo, listos para ganar, para ir solos. Esto es lo más importante: competir en el próximo proceso electoral para ganar solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, declaró Castrejón.

Durante la discusión del “Plan B” electoral en el Senado, Manuel Velasco, coordinador de la bancada verde, recordó al oficialismo que la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, aportó más de medio millón de votos al triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum.

Bajo este argumento, Velasco hizo un llamado a Morena para respaldar el proyecto del 2027 bajo las siglas del PVEM. Sin embargo, la relación se tensó cuando Morena reformó recientemente sus estatutos para prohibir Gobiernos consecutivos encabezados por familiares, un candado directo a las aspiraciones de continuidad del grupo potosino.

El anuncio de Castrejón se dio en un evento que reunió a representantes de la segunda circunscripción, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Guanajuato, y contó con la presencia de Arturo Escobar, Coordinador Político Electoral del partido.

La dirigente anticipó que el plan del Verde rumbo a 2027 contempla sumar Presidencias Municipales y entidades de otras circunscripciones.

“Ganaremos, sin duda, muchas más de las presidencias municipales que hoy tenemos, que vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí, que vamos por algunas otras gubernaturas en otras de las circunscripciones -por supuesto- y que daremos a la gente lo que nos han pedido: un partido fuerte, un partido joven”, anticipó.

La también senadora proyectó que el plan que arrancó ayer en San Luis Potosí atravesará por las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión y terminará en las Legislaturas locales.

“Arrancamos nuestros trabajos aquí, diciéndole a la gente, a los ciudadanos, que esto no es casualidad y que es producto del trabajo, del esfuerzo, del trabajo territorial, y que el Partido Verde está listo con los liderazgos que tenemos, con los perfiles de hombres y mujeres que dan resultados todos los días”, dijo.