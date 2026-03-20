Anuncia Sheinbaum pago digital obligatorio en gasolineras y casetas en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este año será obligatorio el pago digital en gasolinas y casetas, como parte de la estrategia para acelerar la digitalización del sistema financiero en el país.

Ante los integrantes de la 89 Convención Bancaria, la mandataria planteó que la medida busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago y reducir el uso de efectivo en sectores clave de la economía.

Previamente, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que el sector trabaja con autoridades para ampliar la digitalización en sectores como gasolinas, transporte y carreteras.

Anunció que la banca eliminará de manera temporal la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras, con el objetivo de incentivar el uso de medios electrónicos.