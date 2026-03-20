Anuncia Sheinbaum pago digital obligatorio en gasolineras y casetas en 2026

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México
/ 20 marzo 2026
    Anuncia Sheinbaum pago digital obligatorio en gasolineras y casetas en 2026
    Anunciando que la banca eliminará de manera temporal la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras, con el objetivo de incentivar el uso de medios electrónicos. ARCHIVO
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por Reforma

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Como pieza clave, la presidenta Claudia Sheinbaum decretó la obligatoriedad del pago digital en sectores estratégicos, esto con el respaldo de ABM

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este año será obligatorio el pago digital en gasolinas y casetas, como parte de la estrategia para acelerar la digitalización del sistema financiero en el país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mas-lujo-que-nunca-la-gasolina-roja-alcanza-los-2869-NN19638665

Ante los integrantes de la 89 Convención Bancaria, la mandataria planteó que la medida busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago y reducir el uso de efectivo en sectores clave de la economía.

Previamente, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que el sector trabaja con autoridades para ampliar la digitalización en sectores como gasolinas, transporte y carreteras.

Anunció que la banca eliminará de manera temporal la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras, con el objetivo de incentivar el uso de medios electrónicos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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