Anuncia Sheinbaum que ante la crisis hídrica en Jalisco trabajarán de manera conjunta con el gobierno de la entidad

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que el problema requiere de la participación conjunta de los gobiernos federal y estatal, debido al deterioro de la infraestructura hidráulica que abastece a Guadalajara y a la necesidad de desarrollar nuevas obras para garantizar el suministro en los próximos años.

Ante la crisis hídrica que enfrenta Jalisco, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno Federal trabajará de manera coordinada con la administración estatal para encontrar una solución que permita garantizar el suministro de agua en mejores condiciones para la población.

Sobre esta última, reconoció que se trata de una infraestructura antigua que no ha recibido el mantenimiento necesario y cuyo deterioro ya está provocando afectaciones en el suministro.

El director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó anteriormente que el sistema de abastecimiento de Guadalajara depende principalmente de dos fuentes: el sistema asociado con El Zapotillo y la conducción proveniente del lago de Chapala.

Uno de los principales puntos de preocupación es el llamado viejo acueducto de Chapala, una infraestructura con varias décadas de antigüedad que ha sufrido un importante deterioro y que constituye una de las principales vías de abastecimiento de agua para la metrópoli.

Sin embargo, la infraestructura de El Zapotillo no resuelve por sí sola el problema que enfrenta actualmente la ciudad.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el proyecto de El Zapotillo representó una inversión cercana a los 8 mil 900 millones de pesos e incluyó la construcción de aproximadamente 60 kilómetros de acueducto y dos sistemas de bombeo. Una vez concluido, el sistema permite aportar alrededor de 3 mil litros de agua por segundo a Guadalajara y su zona metropolitana.

Sheinbaum recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se retomó el proyecto de la presa El Zapotillo, una obra que había permanecido detenida durante varios años y que fue planteada originalmente como una alternativa para incrementar el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

NUEVO ACUEDUCTO PARA SUSTITUIR LA INFRAESTRUCTURA ANTIGUA

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha planteado la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara que sustituya progresivamente al sistema de conducción que actualmente presenta problemas.

La propuesta forma parte de un plan integral para mejorar tanto la cantidad como la calidad del agua que recibe la población.

De acuerdo con información difundida por el gobierno estatal, el proyecto busca garantizar el abastecimiento durante las próximas décadas y ha recibido respaldo federal para continuar con su evaluación técnica y financiera.

La crisis se ha agravado durante los últimos meses debido a los problemas de calidad del agua que han afectado a distintas colonias de la zona metropolitana.

Habitantes de Guadalajara han reportado agua turbia, con sedimentos, malos olores y características que han generado preocupación entre la población.

El problema ha sido atribuido, entre otros factores, al deterioro de la infraestructura de conducción y a la contaminación de cuerpos de agua que forman parte del sistema de abastecimiento.

En julio pasado, el Gobierno Federal informó que también trabaja en el saneamiento del río Lerma-Santiago, cuya contaminación tiene efectos sobre el lago de Chapala y, por consecuencia, sobre el sistema hídrico de la región.

GOBIERNO DE JALISCO BUSCA RESPALDO FINANCIERO

Sheinbaum explicó que el gobernador Pablo Lemus ya presentó al Gobierno Federal una propuesta integral para atender la problemática y solicitó apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer el mecanismo financiero que permita llevar adelante las obras.

El esquema planteado por Jalisco contempla la participación de distintas instancias gubernamentales y mecanismos de financiamiento para desarrollar infraestructura hidráulica de gran escala.

En agosto, Lemus había informado que sus proyectos serían sometidos a una revisión técnica por parte de Conagua y posteriormente a una evaluación financiera por el Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras, antes de ser enviados al Congreso de Jalisco. El gobernador sostuvo entonces que el esquema no implicaría privatizar el servicio de agua ni aumentar las tarifas para los usuarios.

La discusión financiera se vuelve particularmente relevante debido al costo de las obras que requiere la zona metropolitana. La construcción de un nuevo acueducto, además de la rehabilitación y ampliación de la infraestructura existente, representa una inversión de largo plazo que requiere coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

EL ZAPOTILLO, UNA OBRA QUE AÚN REQUIERE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Aunque la presa El Zapotillo ya representa una nueva fuente de abastecimiento para Guadalajara, todavía existen obras complementarias necesarias para que el sistema opere a plena capacidad.

En julio, Conagua informó que la infraestructura asociada con El Zapotillo incluía la presa, el acueducto y sistemas de bombeo, pero también reconoció que el abastecimiento de la ciudad continúa dependiendo de la conducción antigua procedente de Chapala.

Por ello, la estrategia que actualmente se analiza busca atender el problema desde diferentes frentes: aumentar la disponibilidad de agua, mejorar la conducción, sustituir infraestructura deteriorada, fortalecer la potabilización y avanzar en el saneamiento de las fuentes de abastecimiento.

La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que la Federación continuará colaborando con Jalisco en las obras que sean necesarias.

En julio, afirmó que el Gobierno Federal estaba trabajando con el gobernador para atender los distintos problemas de agua del estado y destacó tanto las obras relacionadas con El Zapotillo como el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago.

UNA SOLUCIÓN DE LARGO PLAZO

La crisis actual ha puesto de manifiesto que el problema del agua en Guadalajara no puede resolverse únicamente mediante acciones emergentes o con la reparación de algunos tramos de la red. El deterioro de la infraestructura, el crecimiento de la población y los problemas de contaminación hacen necesaria una estrategia de largo plazo.

El gobierno estatal plantea que la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara permitiría sustituir una infraestructura que ha operado durante décadas y reducir los riesgos asociados a su deterioro.

Paralelamente, la Federación deberá concluir las obras pendientes relacionadas con El Zapotillo y continuar con las acciones de saneamiento de la cuenca.

En este contexto, Sheinbaum reiteró que su administración respaldará a Jalisco y que ambas autoridades deberán participar en la construcción de una solución integral.

La prioridad, dijo, es garantizar que la población de Guadalajara y su zona metropolitana pueda contar con agua suficiente y de calidad, mientras los gobiernos federal y estatal definen el esquema técnico y financiero que permitirá ejecutar las obras necesarias.