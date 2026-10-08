Gobierno de Sheinbaum presenta avances de Mexicana de Aviación y se prevé alcanzar rentabilidad para 2030

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, el general Leobardo Ávila Bojórquez , director general de Mexicana de Aviación, presentó un balance sobre los avances de la aerolínea estatal y destacó el crecimiento registrado durante 2026.

Mexicana de Aviación prevé alcanzar su punto de equilibrio y comenzar una etapa de rentabilidad en 2030, como parte de un plan de crecimiento que contempla ampliar su flota, incrementar la oferta de asientos y fortalecer la conectividad aérea nacional.

Ávila Bojórquez informó que Mexicana ha transportado más de un millón 276 mil pasajeros desde el inicio de sus operaciones y hasta el 7 de octubre de este año. Esta cifra representa un incremento de 31% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El director general señaló que este crecimiento forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia de la aerolínea en el mercado nacional y ampliar las opciones de conectividad para los pasajeros.

AUMENTA 83% LA OFERTA DE ASIENTOS

Como parte de esta estrategia, indicó que desde junio pasado la aerolínea incrementó en 83% su oferta de asientos, con el objetivo de atender una mayor demanda en las diferentes rutas que opera.

Asimismo, durante este año se incorporaron cinco aeronaves Embraer E2 de última generación, con lo que la flota de Mexicana llegó a 10 aviones. A esta cifra se sumarán otras dos aeronaves que actualmente se encuentran en proceso de verificación.

“Con los cuales estamos atendiendo los diferentes mercados”, señaló Ávila Bojórquez al referirse a la ampliación de la flota.

El plan contempla que Mexicana cierre 2026 con 12 aeronaves. Para 2027 se prevé la incorporación de otras ocho, con lo que la aerolínea alcanzaría una flota de 20 aeronaves al finalizar ese año.

MÁS CARGA Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

Además del transporte de pasajeros, Mexicana ha registrado un crecimiento en sus operaciones de carga. De acuerdo con el director general, la aerolínea ha transportado más de mil 314 toneladas de carga durante 2026, lo que representa un incremento de 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ávila Bojórquez destacó también el impacto laboral de la expansión de la empresa. Detalló que Mexicana ha generado más de 840 empleos directos y más de 7 mil 200 empleos indirectos, contribuyendo, dijo, a generar nuevas oportunidades laborales para mexicanas y mexicanos.

CINCO NUEVAS RUTAS Y MAYOR CONECTIVIDAD DESDE EL AIFA

El crecimiento de la aerolínea también se ha reflejado en la apertura de nuevos destinos. El director general recordó que en junio pasado se pusieron en operación cinco nuevas rutas, con las cuales se amplió la conectividad desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Entre los destinos destacó Tulum, uno de los puntos turísticos de mayor relevancia del país, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea y atender tanto las necesidades de los viajeros como la actividad turística.

La expansión de rutas busca contribuir al desarrollo económico y turístico de las regiones atendidas, además de ofrecer mayores alternativas de traslado dentro del territorio nacional.

MEXICANA APUESTA POR UNA ETAPA DE MADURACIÓN A PARTIR DE 2028

El general Ávila Bojórquez explicó que el crecimiento de la aerolínea se encuentra dividido en distintas etapas. Señaló que 2028 será el inicio de una etapa de maduración, en la que se buscará mejorar la eficiencia de las operaciones y aprovechar de mejor manera cada vuelo.

“A partir del 2028 llega una etapa de maduración de Mexicana, y también bajo una eficiencia de darle valor a cada uno de los vuelos que estamos nosotros llevando a cabo”, declaró.

De acuerdo con el funcionario, esta etapa permitirá consolidar el crecimiento alcanzado durante los primeros años de operación y ajustar la estrategia de la empresa de acuerdo con el comportamiento y las tendencias del mercado.

La meta establecida es que en 2030 Mexicana alcance su punto de equilibrio, es decir, el momento en que los ingresos de la empresa sean suficientes para cubrir sus costos y gastos operativos.

“Mexicana tiene considerado lograr su punto de equilibrio; es decir, su rentabilidad bajo un plan perfectamente bien establecido que se ha estado analizando acorde a las propias tendencias del mercado”, afirmó.