Agua sucia en Guadalajara: Habrá cortes y rotación de servicio tras crisis

El gobernador de Jalisco , Pablo Lemus Navarro, confirmó que la contaminación del suministro de agua potable afectó a miles de hogares durante la última semana. Ante este escenario, el gobierno estatal activó un plan de emergencia para detener el flujo de agua sucia en la Zona Metropolitana donde, a palabras del gobernador, Guadalajara vive la peor crisis de agua potable en su historia.

El corte de la fuente contaminada es la medida drástica, las autoridades ordenaron suspender el uso del sistema antiguo que trae agua del Lago de Chapala y de la presa Las Pintas. En el canal se identificaron descargas clandestinas de contaminantes, por lo que el cierre inmediato busca proteger la salud de los ciudadanos quienes han mostrado a través de redes sociales como el agua sale oscura y con mal olor de la llave.

HABRÁ ROTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DURANTE SEIS MESES

Debido a que se dejará de usar la presa Las Pintas, la ciudad contará con menos volumen de agua disponible temporalmente. Para garantizar el reparto equitativo, se aplicarán tandeos programados en distintas colonias mientras concluyen las obras de la planta potabilizadora de Miravalle y el sistema La Calera.

UN NUEVO ACUEDUCTO SERÁ LA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA

El gobernador enviará una iniciativa al Congreso del Estado para construir una nueva tubería entre Chapala y Guadalajara. La obra tomará dos años de construcción, ya cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y no requerirá privatización ni endeudamiento público.