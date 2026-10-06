Agua sucia en Guadalajara: Habrá cortes y rotación de servicio tras crisis

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México
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    Agua sucia en Guadalajara: Habrá cortes y rotación de servicio tras crisis
    Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, habla sobre la crisis de agua en la ciudad. VANGUARDIA

El gobernador Pablo Lemus cancela el uso del antiguo sistema de Chapala y Las Pintas para frenar el agua contaminada. Descartan alza de tarifas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la contaminación del suministro de agua potable afectó a miles de hogares durante la última semana. Ante este escenario, el gobierno estatal activó un plan de emergencia para detener el flujo de agua sucia en la Zona Metropolitana donde, a palabras del gobernador, Guadalajara vive la peor crisis de agua potable en su historia.

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El corte de la fuente contaminada es la medida drástica, las autoridades ordenaron suspender el uso del sistema antiguo que trae agua del Lago de Chapala y de la presa Las Pintas. En el canal se identificaron descargas clandestinas de contaminantes, por lo que el cierre inmediato busca proteger la salud de los ciudadanos quienes han mostrado a través de redes sociales como el agua sale oscura y con mal olor de la llave.

HABRÁ ROTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DURANTE SEIS MESES

Debido a que se dejará de usar la presa Las Pintas, la ciudad contará con menos volumen de agua disponible temporalmente. Para garantizar el reparto equitativo, se aplicarán tandeos programados en distintas colonias mientras concluyen las obras de la planta potabilizadora de Miravalle y el sistema La Calera.

UN NUEVO ACUEDUCTO SERÁ LA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA

El gobernador enviará una iniciativa al Congreso del Estado para construir una nueva tubería entre Chapala y Guadalajara. La obra tomará dos años de construcción, ya cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y no requerirá privatización ni endeudamiento público.

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LA TARIFA DE AGUA NO AUMENTARÁ PARA LOS CIUDADANOS

El gobierno de Jalisco aseguró que el costo de las obras de infraestructura no se trasladará a los recibos de los usuarios. Asimismo, se prevé que la calidad del agua en la red comience a mejorar de forma gradual en las próximas semanas tras el cierre de las fuentes contaminadas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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