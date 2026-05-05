Anuncian acuerdo aéreo México-EU con fortalecimiento al AIFA

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    Anuncian acuerdo aéreo México-EU con fortalecimiento al AIFA
    La Cancillería aseguró que con el acuerdo se busca además fortalecer la conectividad internacional. CUARTOSCURO

El acuerdo contempla un favorecimiento al libre flujo de operaciones tanto de personas como de mercancías

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para establecer una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral con un favorecimiento del libre flujo de personas y mercancías.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Cancillería resaltó que México refrenda su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, con el fortalecimiento de las condiciones de operación y basado en las mejores prácticas internacionales.

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Entre los acuerdos alcanzados, la SRE detalló que México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según indicó, en el documento firmado se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.

Además, agregó que se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2025, por lo que habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y los Estados Unidos.

En materia de carga, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la competitividad logística de ambos países.

Finalmente, la SRE dio a conocer que se conformará un grupo de trabajo bilateral conformado por funcionarios de la SICT y el Departamento de Transporte de EU, que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos.

Este equipo evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos y podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

“Con estas acciones, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país”, concluyó.

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