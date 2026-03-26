Anuncian nuevo trasvase desde Coahuila para salvar abasto en la presa de Salinillas

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México
/ 26 marzo 2026
    Anuncian nuevo trasvase desde Coahuila para salvar abasto en la presa de Salinillas
    Mientras tanto, usuarios y maquinaria pesada agilizan el desazolve del canal para evitar fugas durante el envío. Facebook

Con Salinillas al 29% de capacidad y tras 15 meses en niveles críticos, el Gobierno busca garantizar el abasto de agua potable y de riego para el municipio

Ante la sequía extrema en el municipio de Anáhuac y el bajo almacenamiento de su presa Salinillas, se realizará un trasvase de la presa Venustiano Carranza, en Coahuila.

Sin precisar el volumen, el municipio informó que el envío de agua se hará en los próximos días para fortalecer el abasto para esa región del norte de Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/advierte-conagua-riesgo-alto-de-incendios-en-region-saltillo-monterrey-IH19694815

El 4 de marzo, REFORMA publicó que han pasado 15 meses desde que la presa Salinillas volvió a un nivel crítico, tras haber sido rescatada mediante un trasvase de la propia Venustiano Carranza, también conocida como “Don Martín”.

Ese embalse abastece de agua potable y para riego a los habitantes y productores de Anáhuac, y ayer estaba en apenas un 29 por ciento de llenado. A la par, Anáhuac tiene meses con sequía severa y extrema.

“En los próximos días está programado un trasvase de agua de la presa Don Martín a la laguna de Salinillas” , informó el alcalde de Anáhuac, Juan Morton, “con el objetivo de fortalecer el abastecimiento del líquido vital en la región” .

Para el trasvase, agregó, los usuarios pidieron limpiar el canal que lo conducirá para evitar pérdidas y mejorar la fluidez. Morton dijo que hubo apoyo con maquinaria pesada y trabajadores para el desazolve del canal.

En diciembre de 2024, la Salinillas tenía un 31 por ciento de llenado, luego de ser el único embalse de Nuevo León con un pobre nivel tras el paso de la tormenta “Alberto”, pero fue rescatada con el trasvase de la Venustiano Carranza, que ayer tenía un llenado de apenas el 11.7 por ciento, pero con un almacenamiento de 103 millones de metros cúbicos al ser un embalse muy grande.

La Salinillas, hasta antes de la presa Libertad, era la cuarta más grande en Nuevo León, con capacidad de 19 millones de metros cúbicos.

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