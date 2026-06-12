Anuncian transporte público gratis por Mundial en NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que durante los partidos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 en la entidad se ofrecerá transporte público gratuito para llegar al estadio, además de servicio sin costo en el Metro para las personas que asistan al Fan Fest.

Durante un recorrido de supervisión por las obras de modernización de la Línea 1 del Metro, el mandatario destacó la conectividad de la sede regiomontana, al señalar que, a diferencia de otras ciudades anfitrionas cuyos estadios se encuentran a más de una hora del centro, en Nuevo León la distancia es de apenas siete kilómetros.

”Habrá rutas exclusivas para trasladarse del Centro al estadio y también podrán ir del estadio a Fundidora y viceversa utilizando el Metro gratuito, de la estación Y Griega a Exposición. Ya sea caminando, en camión, en Metro o en automóvil, habrá distintas opciones de movilidad”, explicó.

Samuel García también informó que el corredor FIFA ya fue concluido “en tiempo y forma” y actualmente se encuentra en operación.

Por su parte, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, señaló que la modernización de la Línea 1 incluye mejoras en seguridad, tecnología y accesibilidad universal.