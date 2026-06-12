Anuncian transporte público gratis por Mundial en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Anuncian transporte público gratis por Mundial en NL
    Durante los partidos del Mundial en la entidad se ofrecerá transporte público gratuito para llegar al estadio. FOTO: ESPECIAL

Durante la Copa Mundial 2026, habrá transporte público y Metro gratuitos para facilitar el traslado de los asistentes al estadio y al Fan Fest.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que durante los partidos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 en la entidad se ofrecerá transporte público gratuito para llegar al estadio, además de servicio sin costo en el Metro para las personas que asistan al Fan Fest.

https://vanguardia.com.mx/show/fan-fest-en-monterrey-arranca-con-jubilo-por-triunfo-de-mexico-IC21322183

Durante un recorrido de supervisión por las obras de modernización de la Línea 1 del Metro, el mandatario destacó la conectividad de la sede regiomontana, al señalar que, a diferencia de otras ciudades anfitrionas cuyos estadios se encuentran a más de una hora del centro, en Nuevo León la distancia es de apenas siete kilómetros.

”Habrá rutas exclusivas para trasladarse del Centro al estadio y también podrán ir del estadio a Fundidora y viceversa utilizando el Metro gratuito, de la estación Y Griega a Exposición. Ya sea caminando, en camión, en Metro o en automóvil, habrá distintas opciones de movilidad”, explicó.

Samuel García también informó que el corredor FIFA ya fue concluido “en tiempo y forma” y actualmente se encuentra en operación.

Por su parte, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, señaló que la modernización de la Línea 1 incluye mejoras en seguridad, tecnología y accesibilidad universal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pegan-carteles-de-victimas-de-desaparicion-en-nuevo-leon-cerca-del-estadio-monterrey-DC21321615

Además, detalló que se instalaron nuevas bancas y áreas de protección contra la intemperie. En las estaciones Exposición y Y Griega se amplió la techumbre para cubrir el 100% de los andenes y ofrecer mayor comodidad a los usuarios.

En el mismo evento, el artista Paco Reyes, representante de los creadores de los murales realizados como parte del programa Trazos Mundialistas, destacó que estas intervenciones buscan fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia los espacios públicos mediante el arte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur