Anuncian transporte público gratis por Mundial en NL
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Durante la Copa Mundial 2026, habrá transporte público y Metro gratuitos para facilitar el traslado de los asistentes al estadio y al Fan Fest.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que durante los partidos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 en la entidad se ofrecerá transporte público gratuito para llegar al estadio, además de servicio sin costo en el Metro para las personas que asistan al Fan Fest.
Durante un recorrido de supervisión por las obras de modernización de la Línea 1 del Metro, el mandatario destacó la conectividad de la sede regiomontana, al señalar que, a diferencia de otras ciudades anfitrionas cuyos estadios se encuentran a más de una hora del centro, en Nuevo León la distancia es de apenas siete kilómetros.
”Habrá rutas exclusivas para trasladarse del Centro al estadio y también podrán ir del estadio a Fundidora y viceversa utilizando el Metro gratuito, de la estación Y Griega a Exposición. Ya sea caminando, en camión, en Metro o en automóvil, habrá distintas opciones de movilidad”, explicó.
Samuel García también informó que el corredor FIFA ya fue concluido “en tiempo y forma” y actualmente se encuentra en operación.
Por su parte, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, señaló que la modernización de la Línea 1 incluye mejoras en seguridad, tecnología y accesibilidad universal.
Además, detalló que se instalaron nuevas bancas y áreas de protección contra la intemperie. En las estaciones Exposición y Y Griega se amplió la techumbre para cubrir el 100% de los andenes y ofrecer mayor comodidad a los usuarios.
En el mismo evento, el artista Paco Reyes, representante de los creadores de los murales realizados como parte del programa Trazos Mundialistas, destacó que estas intervenciones buscan fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia los espacios públicos mediante el arte.