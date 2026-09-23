Anuncios flotantes en Puerto Vallarta desatan polémica: así lucen las pantallas en la Bahía de Banderas

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    Anuncios flotantes en Puerto Vallarta desatan polémica: así lucen las pantallas en la Bahía de Banderas
    Imágenes de una estructura con una pantalla publicitaria en el mar de Puerto Vallarta generaron críticas entre habitantes y turistas. FOTO: ESPECIAL

Autoridades municipales pidieron revisar sus permisos y condiciones de operación.

Imágenes y videos de una estructura flotante con una pantalla publicitaria en la Bahía de Banderas, frente a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, comenzaron a circular en redes sociales y provocaron reacciones entre habitantes, turistas y usuarios de internet.

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El dispositivo fue captado en días recientes mientras proyectaba anuncios comerciales desde el mar, una práctica que generó cuestionamientos sobre el uso del espacio marítimo con fines publicitarios y su posible impacto en el paisaje del destino turístico.

¿QUÉ SON LOS ANUNCIOS FLOTANTES EN PUERTO VALLARTA?

Las fotografías y grabaciones difundidas en redes sociales muestran una estructura metálica instalada sobre el agua, equipada con una pantalla de gran tamaño que puede ser observada desde distintos puntos de la costa.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto pertenece a Oceanic Marketing, empresa mexicana dedicada a la publicidad marítima y que promociona este tipo de espacios bajo el concepto “donde tu marca domina el horizonte”.

La compañía señala que sus formatos pueden utilizarse para promoción turística, difusión cultural, concientización ambiental y comunicación de interés social.

USUARIOS CRITICAN LA PUBLICIDAD EN EL MAR

La presencia de la pantalla generó opiniones divididas, aunque diversos usuarios expresaron su rechazo a través de redes sociales.

Entre las principales críticas se encuentra el impacto visual que podría generar la estructura en una zona reconocida por sus playas, paisajes, atardeceres y atractivos naturales.

Algunos usuarios también cuestionaron si este tipo de publicidad debe instalarse en espacios marítimos de destinos turísticos y bajo qué condiciones debería realizarse.

PUERTO VALLARTA PIDE REVISAR LA OPERACIÓN

El 21 de septiembre, el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta solicitó la intervención de autoridades federales para verificar la presencia de este tipo de embarcaciones y determinar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

El presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, señaló que el aprovechamiento del espacio marítimo para actividades comerciales requiere revisar aspectos relacionados con la navegación, la protección ambiental y el uso de bienes nacionales.

EMPRESA ASEGURA QUE ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS

Ante las reacciones generadas, Oceanic Marketing informó mediante sus redes sociales que atenderá cualquier requerimiento formal de las autoridades y proporcionará la información necesaria sobre su operación.

La empresa también indicó que la embarcación fue construida en Mazatlán, Sinaloa, por una compañía mexicana especializada en el sector naval, ingeniería y construcción de artefactos marítimos.

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Asimismo, aseguró que cuenta con autorización de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Capitanía de Puerto.

Por ahora, el caso mantiene abierto el debate sobre el uso comercial del espacio marítimo y el equilibrio entre las nuevas formas de publicidad y la imagen natural de Puerto Vallarta.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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