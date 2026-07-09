Liberan a tres de los adolescentes desaparecidos en Guadalajara

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    Liberan a tres de los adolescentes desaparecidos en Guadalajara
    Habían desaparecido tras salir de la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113 en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara. Cuartoscuro

Fueron puestos en libertad por el grupo delictivo que los mantenía cautivos, informó la Fiscalía de Jalisco; hay un detenido

GUADALAJARA, JAL.- Los tres adolescentes desaparecidos desde el pasado 30 de junio tras salir de la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113 en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara fueron liberados por el grupo delictivo que los mantenía cautivos; además, la Fiscalía de Jalisco informó que ya hay una persona detenida por este caso.

La vicefiscal para personas desaparecidas, Blanca Trujillo, confirmó que Justhin Enrique Torres Sandoval, Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz se encuentran a salvo, en buen estado de salud y en compañía de sus familiares.

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Indicó que la principal línea de investigación sigue siendo el reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal y que ya se toma declaración a los tres menores para intentar recabar mayor información que permita capturar a los responsables o dar con el paradero de otras personas desaparecidas.

“A una persona no la liberan por casualidad, la liberan porque las autoridades desplegamos operativos en diversos municipios de manera simultánea, hubo participación de fuerzas federales y estatales, de la vicefiscalía, hubo participación del C5 para dar seguimiento con las cámaras de vigilancia”, indicó Trujillo.

RASTREO PERMITIÓ IDENTIFICAR VEHÍCULO

Reveló que el rastreo a través de la red de video vigilancia permitió identificar un vehículo particular en el que los tres adolescentes fueron trasladados y se emitió una alerta de búsqueda del auto.

Este miércoles, policías de Zapopan identificaron la unidad y detuvieron a su conductor para presentarlo ante el agente ministerial que lleva el caso, tomar su declaración y determinar su situación jurídica.

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La vicefiscal señaló que tras ser liberados, los tres adolescentes llegaron por sus propios medios a sus hogares.

También confirmó la liberación de Flor Yoselin Espinoza Contreras, José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, tres jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta el 25 de junio pasado mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.

HABRÍAN SIDO VÍCTIMAS DE RECLUTAMIENTO FORZADO

Indicó que en este caso los indicios también apuntan a que fueron víctimas de reclutamiento forzado, aunque ellos no lo consideran de esa forma.

Trujillo señaló que, a pesar de ser hechos similares, por las dinámicas y los sitios geográficos en que ocurrieron los hechos, hasta ahora no se ha podido establecer una relación entre ambos casos.

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Por su parte, el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, señaló que se ha detectado que los grupos criminales han cambiado los puntos de encuentro para privar de la libertad a quienes enganchan.

“Anteriormente los puntos con mayor recurrencia eran las centrales camioneras, hoy en día están siendo plazas comerciales, algunos restaurantes de tiendas de conveniencia o de tiendas departamentales donde los están citando y en ocasiones puede tratarse de amigos que ya han ido y regresado y que les están diciendo que se puede ir y regresar”, indicó.

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El jefe policiaco reveló que también se ha notado que ahora los grupos delictivos están al acecho de adolescentes de entre 13 y 17 años, cuando antes el rango de edad más vulnerable estaba entre los 17 y 19 años.

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