Aparatoso accidente vial entre un camión de pasajeros y un autobús en el centro de Monterrey
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Un camión de pasajeros y un autobús chocaron en el centro de Monterrey; reportan al menos ocho lesionados, entre ellos varios prensados
Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión de pasajeros y un autobús movilizó este martes a elementos de distintas corporaciones en el centro de Monterrey.
El percance se registra sobre la calle Villagrán Norte y Arteaga Poniente. Al momento se trabaja en el sitio; preliminarmente se menciona que son 8 lesionados, entre los cuales se encontrarían varios prensados.
Los primeros reportes señalan que entre los heridos resultaron prensados el chofer del camión, el conductor del autobús de Transpais, un pasajero y un peatón que fue arrollado y luego prensado contra un domicilio.
Información en proceso