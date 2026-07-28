Aparatoso accidente vial entre un camión de pasajeros y un autobús en el centro de Monterrey

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    Aparatoso accidente vial entre un camión de pasajeros y un autobús en el centro de Monterrey
    Equipos de emergencia atendieron el choque entre un camión y un autobús en el centro de Monterrey, donde se reportan al menos ocho personas lesionadas. CNPC de Nuevo León
    Aparatoso accidente vial entre un camión de pasajeros y un autobús en el centro de Monterrey
    Aparatoso accidente vial entre un camión de pasajeros y un autobús en el centro de Monterrey

Un camión de pasajeros y un autobús chocaron en el centro de Monterrey; reportan al menos ocho lesionados, entre ellos varios prensados

Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión de pasajeros y un autobús movilizó este martes a elementos de distintas corporaciones en el centro de Monterrey.

El percance se registra sobre la calle Villagrán Norte y Arteaga Poniente. Al momento se trabaja en el sitio; preliminarmente se menciona que son 8 lesionados, entre los cuales se encontrarían varios prensados.

Los primeros reportes señalan que entre los heridos resultaron prensados el chofer del camión, el conductor del autobús de Transpais, un pasajero y un peatón que fue arrollado y luego prensado contra un domicilio.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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