Aplazan audiencia; hospitalizan a legionario acusado de violanción a menor de edad

La audiencia de cambio de medida cautelar contra el legionario Antonio María Cabrera, acusado de violación, fue aplazada ayer, luego de que la Fiscalía del Estado de México no compareció ante el Juez en el penal de Barrientos y el imputado se encontraba en un hospital fuera de la jurisdicción mexiquense. La diligencia, realizada en la Sala 8 de juicios orales en los juzgados del centro penitenciario, duró menos de 30 minutos y sólo contó con la presencia de los asesores jurídicos de la víctima y la defensa del imputado.

El Juez de control Ricardo Cárdenas Francisco determinó diferir la audiencia para el próximo lunes ante la ausencia del agente del Ministerio Público, lo que frenó el debate del caso que involucra al ex director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac Norte. Durante la audiencia se determinó que Cabrera no se encuentra en el penal de Barrientos, pese a que se le había dictado prisión preventiva. El acusado se enlazó vía remota desde un hospital, donde apareció con mascarilla, aparentemente en una sala de terapia intensiva, asistido por una mujer identificada como María del Socorro. “¿Acepta a Berenice Estrella Luna como su defensora?”, preguntó el juzgador al legionario. “Sí, acepto”, se oyó decir al acusado recostado en la cama hospitalaria.

Los representantes de la víctima cuestionaron que el sacerdote se encuentre internado en el hospital privado Diomed, ubicado en Avenida Observatorio, en la Ciudad de México, lo que implicaría que está fuera de la jurisdicción del Estado de México. En la audiencia también se ventiló que el imputado salió del penal el pasado 13 de marzo, pero el Juzgado fue notificado hasta el 18 de marzo, es decir, cinco días después. Este desfase fue señalado como un posible incumplimiento en los protocolos de custodia y comunicación judicial. Ante las inconsistencias, el Juez de control ordenó confirmar la ubicación exacta del acusado, determinar quién cubre los costos de hospitalización y precisar cuántos elementos están a cargo de su seguridad para evitar su evasión.

Advirtió que, al tratarse de un imputado en prisión preventiva, la responsabilidad de su custodia recae en el sistema penitenciario mexiquense, incluso si recibe atención médica externa. Para la audiencia del próximo lunes, el Juez dijo que deberán estar todas las partes. “Es una obligación”, lanzó visiblemente molesto. Cabrera fue detenido en junio de 2025 en el AICM y trasladado al penal de Barrientos, luego que un juez de Tlalnepantla librara una orden de aprehensión por violación, derivado de una denuncia presentada en enero de ese año.

La Fiscalía del Estado de México pidió formalmente imponer una condena de 29 años de prisión al congregado de los Legionarios de Cristo, por la presunta violación a un menor de edad. Al presentar su acusación ante un Juez en Tlalnepantla, la Fiscalía también solicitó el pago de una reparación del daño por 152 mil 330 pesos.

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