Aplazan audiencia; hospitalizan a legionario acusado de violanción a menor de edad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 marzo 2026
    Aplazan audiencia; hospitalizan a legionario acusado de violanción a menor de edad
    La diligencia, realizada en la Sala 8 de juicios orales en los juzgados del centro penitenciario, duró menos de 30 minutos y sólo contó con la presencia de los asesores jurídicos de la víctima y la defensa del imputado. REFORMA

Cabrera no se encuentra en el penal de Barrientos, pese a que se le había dictado prisión preventiva

La audiencia de cambio de medida cautelar contra el legionario Antonio María Cabrera, acusado de violación, fue aplazada ayer, luego de que la Fiscalía del Estado de México no compareció ante el Juez en el penal de Barrientos y el imputado se encontraba en un hospital fuera de la jurisdicción mexiquense.

La diligencia, realizada en la Sala 8 de juicios orales en los juzgados del centro penitenciario, duró menos de 30 minutos y sólo contó con la presencia de los asesores jurídicos de la víctima y la defensa del imputado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-29-anos-de-carcel-a-legionario-por-violacion-FM19156726

El Juez de control Ricardo Cárdenas Francisco determinó diferir la audiencia para el próximo lunes ante la ausencia del agente del Ministerio Público, lo que frenó el debate del caso que involucra al ex director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac Norte.

Durante la audiencia se determinó que Cabrera no se encuentra en el penal de Barrientos, pese a que se le había dictado prisión preventiva.

El acusado se enlazó vía remota desde un hospital, donde apareció con mascarilla, aparentemente en una sala de terapia intensiva, asistido por una mujer identificada como María del Socorro.

“¿Acepta a Berenice Estrella Luna como su defensora?”, preguntó el juzgador al legionario.

“Sí, acepto”, se oyó decir al acusado recostado en la cama hospitalaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-legionario-seguir-juicio-fuera-de-prision-tras-ser-acusado-de-abuso-AG16544334

Los representantes de la víctima cuestionaron que el sacerdote se encuentre internado en el hospital privado Diomed, ubicado en Avenida Observatorio, en la Ciudad de México, lo que implicaría que está fuera de la jurisdicción del Estado de México.

En la audiencia también se ventiló que el imputado salió del penal el pasado 13 de marzo, pero el Juzgado fue notificado hasta el 18 de marzo, es decir, cinco días después.

Este desfase fue señalado como un posible incumplimiento en los protocolos de custodia y comunicación judicial.

Ante las inconsistencias, el Juez de control ordenó confirmar la ubicación exacta del acusado, determinar quién cubre los costos de hospitalización y precisar cuántos elementos están a cargo de su seguridad para evitar su evasión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-legionario-cercano-a-marcial-maciel-lo-acusan-de-violacion-a-menor-CD16266664

Advirtió que, al tratarse de un imputado en prisión preventiva, la responsabilidad de su custodia recae en el sistema penitenciario mexiquense, incluso si recibe atención médica externa.

Para la audiencia del próximo lunes, el Juez dijo que deberán estar todas las partes.

“Es una obligación”, lanzó visiblemente molesto.

Cabrera fue detenido en junio de 2025 en el AICM y trasladado al penal de Barrientos, luego que un juez de Tlalnepantla librara una orden de aprehensión por violación, derivado de una denuncia presentada en enero de ese año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/difieren-audiencia-de-legionario-acusado-de-presuntamente-abusar-de-un-menor-OH16557823

La Fiscalía del Estado de México pidió formalmente imponer una condena de 29 años de prisión al congregado de los Legionarios de Cristo, por la presunta violación a un menor de edad.

Al presentar su acusación ante un Juez en Tlalnepantla, la Fiscalía también solicitó el pago de una reparación del daño por 152 mil 330 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Audiencia
Delitos Sexuales

Localizaciones


México

Organizaciones


Legionarios De Cristo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El Partido del Trabajo pretende que el ejercicio de revocación de mandato se desahogue hasta agosto de 2027.

Frena PT apoyo al Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum
Aracely Garza Chantaka fue distinguida por su sólida trayectoria y su compromiso con la cobertura informativa de alto impacto en el noreste del país.

Aracely Chantaka, corresponsal de Vanguardia en Monterrey, recibe reconocimiento por su labor informativa
Los aeropuertos mexicanos recibieron a 1.1 millones de turistas de Estados Unidos durante enero y se trata de una disminución de 4.2% con relación al mismo mes de 2025.

Cae 4% llegada turistas de EU en enero de 2026 a México
Dos cateos simultáneos en Gustavo A. Madero e Iztapalapa derivaron en la detención de cinco personas, entre el presunto dirigente.

Detienen a presunto líder de facción de Los 300 tras cateos en GAM e Iztapalapa
Cuatro hombres fueron imputados en EE. UU. por presunto tráfico de armas de guerra destinadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

EU acusa a red internacional por tráfico de armas destinadas al CJNG; cuatro hombres fueron imputados
Trump amenaza a demócratas con poner agentes de ICE si continúan con el bloqueo del Congreso.

Amenaza Trump con mandar ICE a aeropuertos por bloqueo demócrata
El exfiscal especial Robert S. Mueller III llega a una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, el 24 de julio de 2019.

Fallece a los 81 años Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó vínculos Rusia-campaña de Trump

Trump le da 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz

Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no liberan el estrecho de Ormuz