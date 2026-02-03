Piden 29 años de cárcel a legionario por violación

México
/ 3 febrero 2026
    Piden 29 años de cárcel a legionario por violación
    El legionario de Cristo, Antonio María Cabrera, enfrenta una posible condena de 29 años de cárcel. REFORMA

La Fiscalía del Estado de México pidió formalmente imponer una condena de 29 años de prisión a Antonio María Cabrera Cabrera, congregado de los Legionarios de Cristo, por la presunta violación a un menor de edad.

Al presentar su acusación por escrito ante un juez en Tlalnepantla, la Fiscalía también solicitó el pago de una reparación del daño por 152 mil 330 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum pide denunciar ante FGR supuesta red de extorsión en Monterrey

Adicionalmente, pidió imponerle el pago de una multa, una amonestación pública y tratamiento reeducativo, según fuentes judiciales.

De acuerdo con la información recabada, la Fiscalía ofreció 9 testigos, 4 peritajes y 2 documentales para el juicio.

Cabrera tiene 68 años de edad y, de ser sentenciado a los 29 años que solicitó la Fiscalía, terminaría de compurgar su castigo hasta los 97 años.

Cabrera, cercano a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios, fue detenido el pasado 12 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y desde entonces se encuentra preso en el Penal de Barrientos, en el Edomex.

Tres días después de su captura, fue vinculado a proceso por tres delitos de violación presuntamente cometidos entre 2004 y 2011 en perjuicio de un niño, y se le ratificó la prisión preventiva justificada, al considerar el probable riesgo de fuga.

TE PUEDE INTERESAR: Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

La Fiscalía imputa a Cabrera haber violado a la víctima en su domicilio de la Colonia Lomas de Tecamachalco el 16 de mayo de 2004, el 29 de abril de 2007 y el 24 de diciembre de 2011, es decir de los 7 a los 15 años de edad.

Por cada presunta agresión sexual se le fincó un delito.

Las fechas de las agresiones sexuales corresponden al cumpleaños de la abuela paterna y la boda del hermano mayor de la víctima, así como a la Navidad. La familia conserva fotografías que, en principio, confirman que el sacerdote los acompañó en las celebraciones.

