$!Promueven en Monterrey exhibición de El Desaire en Muestra Intergaláctica

Monterrey, Nuevo León.- La película El Desaire, producida por Grupo Vanguardia, será una de las apuestas fuertes de la Muestra Intergaláctica, informó la OCV de Saltillo, durante la promoción en Monterrey de los eventos a realizarse en Coahuila, durante el mes de marzo. Este viernes en rueda de prensa, Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la OCV Saltillo, dio a conocer la participación del filme en la muestra. “Una vez terminada la película se estuvo promoviendo en diferentes festivales a nivel internacional, tanto en Europa, Asia como en América Latina”, dijo Leos sobre la importancia y el impacto que ha tenido la cinta. TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’

‘EL DESARIE’ SE PRESENTARÁ EN LA MUESTRA INTERGALÁCTICA EN EL MES DE MARZO Agregó que ahora se da la oportunidad de que en el mes de marzo esté presente dentro de la muestra Intergaláctica. “La muestra Intergaláctica es un festival de cine que estamos impulsando en Saltillo y bueno se les da la oportunidad de hacer el estreno de la película en la sala del cine de la ciudad”, señaló. Precisó que en el corto plazo El Desaire estará en el cine comercial para que pueda ser apreciada por todo el público. ‘EL DESAIRE’ MANTIENE UNA ESTRECHA RELACIÓN CON EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Aseguró que El Desaire tiene que ver mucho con el 8M Día Internacional de las Mujeres “El movimiento femenil que se da año con año”. La historia está basada en el corrido de “Rosita Alvírez, pero trasladada a la modernidad. “Es la vida de Rosita Alvírez traída ahora a la modernidad”, dijo. Mencionó que las autoridades municipales apostaron por este proyecto porque promueve a la ciudad de Saltillo, sus sitios históricos y su oferta turística. “Salen tomas de la Alameda, El Barrio de Santa Anita, en donde está el Barrio del Ojo de Agua, la escalinata, salen tomas de la Catedral y amaneceres y atardeceres de la ciudad”, precisó.

La intención detalló que es que la gente conozca Saltillo tanto la parte colonial como la parte moderna. “Eso fue algo que quisimos impulsar para que el usuario vaya viendo lo que ofrece la ciudad de Saltillo”, expuso. El director de la OCV Saltillo estableció que este proyecto de El Desaire también abre la puerta para que la industria cinematográfica en el estado se siga impulsando. “Que la industria voltee a la región sureste de Coahuila, a Saltillo con todos los paisajes, montañas”, citó. TE PUEDE INTERESAR: Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona El Desaire, que retrata la violencia de género en México y la crisis de feminicidios, está protagonizada por Vico Escorcia, en el papel de Rosa; Joshua Okamoto como Héctor y Guillermo Alonso en el personaje de Juan. La proyección del filme dentro de la Muestra será el próximo 17 de marzo en Cinépolis Plaza Villalta. En la rueda de prensa también estuvieron presentes: Mónica Silva, directora de Turismo Sustentable; Enrique Ayala, presidente de la Oficinas de Convenciones y Visitantes de Monclova; Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo; Sugey Alvarado, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón; Bernardo López, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras, entre otros.

Publicidad