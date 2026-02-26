Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Por tercer año consecutivo los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se unirán a la marcha del 8 de marzo (8M), en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para exigir justicia por su hija y todas las mujeres víctimas de desaparición y feminicidio en Nuevo León. En entrevista, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa informaron que irán al evento acompañados por un contingente de 50 personas, familiares y amigos que, al igual que ellos, exigen un alto a la violencia de género. ”Nos sumamos a la marcha de este 8M, como cada año después del suceso que pasamos con Debanhi para exigir justicia, pero más allá de Debanhi también por todas las mujeres que han pasado una situación similar”, dijo Escobar. TE PUEDE INTERESAR: Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Debanhi Susana desapareció el 9 de abril de 2022 tras haber asistido a una fiesta en una quinta, en el municipio de General Escobedo, y fue encontrada 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última vez con vida. Bazaldúa comentó que participarán en la movilización del 8M para exigir esa justicia que tanto han buscado para su hija y también para todas las mujeres y madres que han afrontado una situación como la que les tocó vivir a ellos. ”Más o menos tenemos confirmadas 50 personas que van con nosotros en la marcha, que son familiares, tías, primas de Debanhi, así como amigas”, detalló la mamá de la joven estudiante de Derecho. Los padres de Debanhi recordaron que su hija asistió a la Marcha del 8M que se realizó un mes antes de su desaparición. TE PUEDE INTERESAR: ‘México necesita volver a indignarse por la violencia contra las mujeres’: padres de Debanhi Escobar ”Ella participaba en estas marchas porque estaba en contra del maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer y por eso nosotros seguimos con esta lucha, con esta exigencia, porque era algo por lo que ella luchaba”, recordó “Doña Lolis”. Precisó que es como un legado que su hija les dejó luchar por los derechos de las mujeres y clamar justicia por las víctimas de violencia, feminicidio, trata y desaparición. Por otra parte, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa compartieron que participarán en una serie de conferencias en donde abordarán el tema de la violencia en contra de las mujeres. El mismo 8 de marzo estarán en el Conversatorio “Narrar sin miedo” que es organizado por la delegada estatal de Mujeres en Movimiento en Nuevo León, Norma Benítez. TE PUEDE INTERESAR: Afirma el papá de Debanhi Escobar que es improcedente la denuncia de ‘El Jaguar’ en su contra

SIN AVANCES A casi cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, los padres de Debanhi manifestaron que el caso sigue sin avances porque no ha logrado siquiera que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación, tipifique el caso como feminicidio. “Lamentablemente con la Fiscalía General de la República nos hemos topado con lo mismo, que no ha habido un avance en esa tipificación que para nosotros es bien importante y que de alguna manera desencadenará muchas situaciones en donde ya pueden abordar esto con perspectiva de género y que hagan acusaciones formales”, sostuvo Escobar.

