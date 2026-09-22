Aprueba Cámara de Diputados reforma contra doble nacionalidad

Con 334 votos a favor de Morena y aliados, y 116 en contra de la Oposición, así como una abstención del pevemista Jorge Luis Villatoro el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales fue aprobado posterior a las 17:25 horas.

Entre argumentos de si tener una doble nacionalidad afecta o no la lealtad a un país, la Cámara de Diputados aprobó en el Pleno la reforma que prohíbe que esa característica la tenga quien sea titular del Ejecutivo federal, o de los Gobiernos estatales.

La iniciativa de reforma constitucional modifica a los artículos 82, 116 y 122 para prohibir, también, que los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan doble nacionalidad.

En el artículo 82, se propone añadir que quien aspire a la Presidencia de México no deberá tener ni adquirir una nacionalidad aparte de la mexicana.

“Y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley”, se propone.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

“La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”, cita la propuesta de reforma.

Lo dispuesto en la reforma será aplicable a partir de los procesos electorales que se organicen en el año 2028.