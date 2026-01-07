Aranceles de Trump se decidirían en Corte de EU el viernes

México
/ 7 enero 2026
    Aranceles de Trump se decidirían en Corte de EU el viernes
    La decisión tiene enormes implicaciones económicas y políticas para empresas, consumidores y la política estadounidense. AP

Tras reacciones de escepticismo por parte de magistrados el año pasado sobre la autoridad del presidente para imponer los aranceles, declaran se espera un gran caso en la corte para E.U.

La Corte Suprema de Estados Unidos tendrá el viernes la primera oportunidad para emitir un fallo sobre los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump.

Hasta ahora, el máximo tribunal ha dado un manejo acelerado al caso. Un fallo contra Trump en esa materia debilitaría su política económica y representaría su mayor derrota legal desde que regresó a la Casa Blanca hace casi un año.

TE PUEDE INTERESAR: México espera influir en aranceles de la UE antes de renegociar con el T-MEC

En juego están los aranceles del llamado “ Día de la Liberación ” del 2 de abril, que impusieron sanciones del 10% al 50% a la mayoría de las importaciones, junto con los aplicados a Canadá, México y China con el argumento de combatir el tráfico de fentanilo.

“Tenemos un gran caso en la Corte Suprema”, dijo ayer Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes." Espero que hagan lo correcto. El presidente tiene que poder negociar con los aranceles", insiste.

Los argumentos de los magistrados, tanto liberales como algunos conservadores, en la sesión del 5 de noviembre del año pasado, sugirieron cierto escepticismo sobre la autoridad de Trump para imponer los aranceles bajo una ley de 1977 de poderes especiales en situaciones de emergencia.

La decisión tiene enormes implicaciones económicas y políticas para empresas estadounidenses, consumidores y la política comercial de Trump .

