México espera influir en aranceles de EU antes de renegociar con el T-MEC

México
/ 5 enero 2026
    México espera influir en aranceles de EU antes de renegociar con el T-MEC
    Destacan que la decisión de México de imponer aranceles a más de mil 400 mercancías de países sin acuerdo comercial, sienta un precedente para la protección del comercio regional. VANGUARDIA

No se sabe aún como funcionara esto a largo plazo para que el T-MEC prevalezca en condiciones óptimas en los tres países, sin que se vean trastocados los intereses de la macroeconomía

Para México será fundamental que la estrategia de aranceles aplicada a países con los que no se tiene un acuerdo comercial influya en las decisiones arancelarias de Donald Trump dentro de la zona T-MEC, especialmente antes de que inicie el proceso de renegociación.

En entrevista, Turenna Ramírez, especialista en comercio exterior en Holland & Knight, señaló que, durante el último año de la presidencia de Trump, México ha tenido que ceder en todos los temas que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa; sin embargo, aún no se ha logrado un escenario en el que se respete plenamente el rol de México como socio comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga

“No se ve todavía un resultado claro a largo plazo. Pareciera que México aún enfrenta una serie de retos y compromisos que debe cumplir bajo el Tratado, los cuales ya han sido anunciados”, afirmó.

“Parece que todavía no llegamos a ese nivel óptimo de tú a tú, de socio comercial a socio comercial. Más bien, estamos en un punto en el que México ya está sirviendo a los intereses de Estados Unidos y cumpliendo con los principios del Tratado”, agregó la especialista.

En un informe entregado al Senado a mediados de diciembre, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), destacó la decisión de México de imponer aranceles a más de mil 400 mercancías de países sin acuerdo comercial, lo que sienta un precedente para la protección del comercio regional.

“Nuestros socios buscan pasar de la discusión de temas específicos a conversaciones estructurales que, en nuestra opinión, deben ser un elemento esencial de la Revisión Conjunta (del T-MEC). Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado más en temas específicos que en los estructurales. Abordar estos últimos será clave en la Revisión Conjunta”, expresó Greer en su informe al Capitolio.

TE PUEDE INTERESAR: Debido a los nuevos aranceles de México, juguetes chinos suben hasta 50%: ANPEC

Sin embargo, en opinión de Ramírez, México debe aspirar a resoluciones concretas de largo plazo y no limitarse a reaccionar ante las acciones solicitadas, las cuales podrían mantenerse únicamente durante el semestre previo a la revisión oficial del 1 de julio de este año.

“No se vislumbra todavía, a largo plazo, cómo va a funcionar esto para que el T-MEC prevalezca en condiciones óptimas para los tres países, y no solo para Estados Unidos, sin que se vean trastocados los intereses de la macroeconomía”, concluyó la especialista de Holland & Knight.

Temas


Economía
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan