Arde bodega en parque industrial en Apodaca, Nuevo León

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México
/ 6 abril 2026
    Arde bodega en parque industrial en Apodaca, Nuevo León
    Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la bodega ubicada en el Parque Industrial El Milagro Fotos: cottesía

Los hechos se registraron en una empresa con la razón social Servicios de Reciclaje Industrial S.A de C.V

Monterrey, Nuevo León.- Un aparente cortocircuito ocasionó un incendio de grandes proporciones en una bodega ubicada en el Parque Industrial el Milagro, en Apodaca, Nuevo León.

Protección Civil del estado atendió el siniestro reportado la madrugada de este lunes, en donde se trabajó de manera coordinada con elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil municipal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operan-sin-novedades-carreteras-de-nuevo-leon-CA19801030
$!Arde bodega en parque industrial en Apodaca, Nuevo León

La razón social de la empresa afectada es Servicios de Reciclaje Industrial S.A de C.V.

En el lugar se llevó a cabo la evaluación para descartar riesgos a bodegas aledañas y se solicitó el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la presencia de cableado de alta tensión.

En el sitio se vio afectada una bodega de 40 metros de largo por 30 metros de ancho, así como un área de oficina de 5 por 5 metros, además de que se registró el colapso de la nave.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explosion-por-acumulacion-de-gas-deja-dos-lesionados-en-nuevo-leon-GI19779825

En el interior del local se quemó alimento para ganado, dos tractocamiones, dos camiones de 3 1/2 toneladas, maquinaria de tipo agrícola, dos montacargas, dos molinos, dos presas hidráulicas, contenedores de acero, así como papelería, aparatos eléctricos y muebles diversos.

Ante la movilización, se vio afectada la circulación vial del bulevar Julián Treviño.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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