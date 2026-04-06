Operan sin novedades carreteras de Nuevo León

Al momento, la carretera libre Monterrey-Saltillo opera con normalidad, lo mismo que la autopista.

Monterrey, Nuevo León.- A pesar del bloqueo de transportistas anunciado para este lunes 6 de abril, las carreteras de Nuevo León están operando con normalidad, sin bloqueos ni percances viales de acuerdo con lo que confirmó Protección Civil del estado.

En la misma situación están la vía de cuota Monterrey-Reynosa y la libre, así como la Monterrey-Laredo, de cuota y la libre.

Tampoco se reportan novedades en El Libramiento Noreste, La Carretera a Colombia, la carretera Monclova, la Carretera Nacional, la Carretera Linares-San Roberto, la Carretera Dr Arroyo-Mier y Noriega, Carretera 57 y Carretera Miguel Alemán.

A nivel nacional transportistas anunciaron una protesta por las condiciones de inseguridad en las carreteras, incremento en los costos del combustible, falta de garantías para operar y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.