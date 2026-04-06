Operan sin novedades carreteras de Nuevo León
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Para este lunes 6 de abril a nivel nacional estaba programado un megabloqueo de parte de transportistas
Monterrey, Nuevo León.- A pesar del bloqueo de transportistas anunciado para este lunes 6 de abril, las carreteras de Nuevo León están operando con normalidad, sin bloqueos ni percances viales de acuerdo con lo que confirmó Protección Civil del estado.
Al momento, la carretera libre Monterrey-Saltillo opera con normalidad, lo mismo que la autopista.
En la misma situación están la vía de cuota Monterrey-Reynosa y la libre, así como la Monterrey-Laredo, de cuota y la libre.
Tampoco se reportan novedades en El Libramiento Noreste, La Carretera a Colombia, la carretera Monclova, la Carretera Nacional, la Carretera Linares-San Roberto, la Carretera Dr Arroyo-Mier y Noriega, Carretera 57 y Carretera Miguel Alemán.
A nivel nacional transportistas anunciaron una protesta por las condiciones de inseguridad en las carreteras, incremento en los costos del combustible, falta de garantías para operar y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.