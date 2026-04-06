Operan sin novedades carreteras de Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 abril 2026
    Operan sin novedades carreteras de Nuevo León
    Autoridades reportaron circulación normal en carreteras de Nuevo León pese a protesta nacional anunciada por transportistas. VANGUARDIA

Para este lunes 6 de abril a nivel nacional estaba programado un megabloqueo de parte de transportistas

Monterrey, Nuevo León.- A pesar del bloqueo de transportistas anunciado para este lunes 6 de abril, las carreteras de Nuevo León están operando con normalidad, sin bloqueos ni percances viales de acuerdo con lo que confirmó Protección Civil del estado.

Al momento, la carretera libre Monterrey-Saltillo opera con normalidad, lo mismo que la autopista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncian-transportistas-y-agricultores-paro-indefinido-y-bloqueos-en-20-estados-NH19787280

En la misma situación están la vía de cuota Monterrey-Reynosa y la libre, así como la Monterrey-Laredo, de cuota y la libre.

Tampoco se reportan novedades en El Libramiento Noreste, La Carretera a Colombia, la carretera Monclova, la Carretera Nacional, la Carretera Linares-San Roberto, la Carretera Dr Arroyo-Mier y Noriega, Carretera 57 y Carretera Miguel Alemán.

A nivel nacional transportistas anunciaron una protesta por las condiciones de inseguridad en las carreteras, incremento en los costos del combustible, falta de garantías para operar y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
paros
transportistas

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La FGR obtuvo vinculación contra tres personas en Ciudad de México y 18 más por armas y explosivos en otro operativo

FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX
César Montes volvió a aparecer en el área y marcó con el Lokomotiv de Moscú, confirmando su gran momento en Rusia rumbo al Mundial 2026.

César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026
Normas morenistas

Normas morenistas
NosotrAs: El feminismo queya no es (parte II)

NosotrAs: El feminismo que
ya no es (parte II)

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves.

Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU
Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT.

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, presunto operador financiero de una red criminal con alcance internacional y requerido por Estados Unidos

‘Mi derecho, mi lugar’... ¿Dónde me registro para obtener uno de los últimos lugares para acceder a la preparatoria de la SEP?