Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados, en Nuevo León

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México
/ 4 abril 2026
    Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados, en Nuevo León
    Explosión en la cocina deja dos heridos en Nuevo León Fotos: cortesía
    Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados, en Nuevo León
    Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados, en Nuevo León

En los hechos también resultaron lesionados dos canes de raza pequeña que resultaron con quemaduras de primer y segundo grado

Una explosión por acumulación de gas en un domicilio dejó a dos hombres lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% su cuerpo, en Nuevo León.

El accidente se registró en una vivienda ubicada en Puerto Caballero número 650 en la colonia Los Puertos 2 en el ayuntamiento de Juárez.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la explosión ocurrió en el área de la cocina y los heridos son dos hombres, de 43 y 49 años, cuyos nombres no fueron proporcionados por la autoridad.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 para su atención médica por una unidad del CRUM y de Protección Civil de Juárez.

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En los sucesos también resultaron lesionados dos perros de raza pequeña que también presentaban quemaduras de primer y segundo grado, por lo que se solicitó apoyo a Bienestar Animal. En el lugar se recibió apoyo de la Compañía Mexicana de Gas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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