Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados, en Nuevo León

Una explosión por acumulación de gas en un domicilio dejó a dos hombres lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% su cuerpo, en Nuevo León.

El accidente se registró en una vivienda ubicada en Puerto Caballero número 650 en la colonia Los Puertos 2 en el ayuntamiento de Juárez.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la explosión ocurrió en el área de la cocina y los heridos son dos hombres, de 43 y 49 años, cuyos nombres no fueron proporcionados por la autoridad.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 para su atención médica por una unidad del CRUM y de Protección Civil de Juárez.

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En los sucesos también resultaron lesionados dos perros de raza pequeña que también presentaban quemaduras de primer y segundo grado, por lo que se solicitó apoyo a Bienestar Animal. En el lugar se recibió apoyo de la Compañía Mexicana de Gas.