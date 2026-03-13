Arde empresa de café en Monterrey, Nuevo León

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México
/ 13 marzo 2026
    Arde empresa de café en Monterrey, Nuevo León
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    Un incendio consumió una bodega de “Café El Grande” en Monterrey y dañó otras instalaciones y vehículos; autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Fotos: cortesía
    Arde empresa de café en Monterrey, Nuevo León

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en la colonia La Española, al sur de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una fábrica de café movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos Nuevo León, este viernes.

Los hechos se registraron en “Café El Grande”, donde se consumió una bodega en su totalidad y alcanzó a otras dos más que resultaron con afectaciones, así como a varios vehículos.

La empresa siniestrada está ubicada en Agustín Lara y José Alvarado en la colonia La Española en el municipio de Monterrey.

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Protección Civil del estado informó que el fuego fue reportado durante la madrugada e inició aparentemente en las bodegas en las cuales se tuesta, empaqueta y almacena café.

También resultó afectada una bodega de insumos quirúrgicos en su totalidad, así como una camioneta y un camión de 3 1/2 que estaban en el estacionamiento de ese lugar y dos vehículos del exterior.

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Además, una bodega de químicos también sufrió daños en el techo.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas o evacuadas.

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Los elementos de PCNL, Protección Civil de Monterrey, Bomberos San Nicolás, Bomberos Nuevo León y la policía municipal coordinaron acciones en la zona del incendio.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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