Arde empresa de café en Monterrey, Nuevo León
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Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en la colonia La Española, al sur de Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una fábrica de café movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos Nuevo León, este viernes.
Los hechos se registraron en “Café El Grande”, donde se consumió una bodega en su totalidad y alcanzó a otras dos más que resultaron con afectaciones, así como a varios vehículos.
La empresa siniestrada está ubicada en Agustín Lara y José Alvarado en la colonia La Española en el municipio de Monterrey.
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Protección Civil del estado informó que el fuego fue reportado durante la madrugada e inició aparentemente en las bodegas en las cuales se tuesta, empaqueta y almacena café.
También resultó afectada una bodega de insumos quirúrgicos en su totalidad, así como una camioneta y un camión de 3 1/2 que estaban en el estacionamiento de ese lugar y dos vehículos del exterior.
Además, una bodega de químicos también sufrió daños en el techo.
Por fortuna no se reportaron personas lesionadas o evacuadas.
Los elementos de PCNL, Protección Civil de Monterrey, Bomberos San Nicolás, Bomberos Nuevo León y la policía municipal coordinaron acciones en la zona del incendio.