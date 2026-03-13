$!Arde empresa de café en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una fábrica de café movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos Nuevo León, este viernes.

Los hechos se registraron en “Café El Grande”, donde se consumió una bodega en su totalidad y alcanzó a otras dos más que resultaron con afectaciones, así como a varios vehículos.

La empresa siniestrada está ubicada en Agustín Lara y José Alvarado en la colonia La Española en el municipio de Monterrey.

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