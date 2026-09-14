$!Armenta niega retiro de visa de EU; Gobierno de Puebla también desmiente la versión

El Gobierno del Estado de Puebla y el gobernador Alejandro Armenta Mier negaron que Estados Unidos haya retirado la visa del gobernador del estado, luego de que durante el fin de semana circulara en redes sociales y medios de comunicación la versión sobre una supuesta cancelación del documento. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 13 de septiembre, la administración estatal aseguró que el mandatario no ha recibido ninguna notificación relacionada con el retiro de su visa estadounidense. “El Gobierno del Estado de Puebla desmiente que el gobernador, Alejandro Armenta Mier, haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de los Estados Unidos”, señaló. La administración estatal agregó que cualquier decisión relacionada con el otorgamiento o retiro de visas corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO ARMENTA SOBRE SU VISA DE ESTADOS UNIDOS? Además de la publicación del comunicado oficial, Armenta Mier también se había pronunciado sobre la versión difundida en redes sociales. El gobernador señaló que no había recibido ninguna notificación sobre el supuesto retiro de su visa y aseguró que su atención estaba centrada en sus actividades al frente del estado. “Amigas y amigos, no he recibido ninguna notificación sobre el supuesto retiro de mi visa de Estados Unidos. Mi atención está en lo más importante: trabajar todos los días por amor a Puebla y servir con mucho ánimo a las y los poblanos”, escribió en sus redes sociales. El mensaje del gobernador se produjo después de que comenzara a circular la versión de que Estados Unidos había cancelado su visa. En esa primera respuesta, Armenta no confirmó el retiro del documento, pero tampoco emitió un desmentido en esos términos.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA VERSIÓN SOBRE EL RETIRO DE LA VISA? La versión fue difundida inicialmente por Simón Levy a través de su cuenta de X, donde afirmó que al gobernador poblano le habían retirado la visa estadounidense. “Les adelanto que el gobernador del estado mexicano de Puebla @armentapuebla_ le han quitado la visa de Estados Unidos”, publicó. Posteriormente, la versión generó comentarios relacionados con la ausencia de Armenta y del secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, en un encuentro con líderes de la comunidad migrante poblana realizado en Nueva York. Hasta la publicación del comunicado del Gobierno de Puebla, la administración estatal sostuvo que Armenta no había recibido una notificación sobre el supuesto retiro de su visa.

GOBIERNO DE PUEBLA DESTACA TRABAJO CON MIGRANTES En su posicionamiento, el Gobierno de Puebla aseguró que mantiene un trabajo permanente de cercanía y acompañamiento con la comunidad migrante del estado que reside en las principales ciudades de Estados Unidos. La administración señaló que cualquier determinación relacionada con las visas no modifica las acciones que desarrolla a favor de los migrantes poblanos y sus familias. “La cercanía, defensa de sus derechos y los lazos con las y los paisanos se mantienen bajo los principios que hacen grande a nuestro país”, indicó el gobierno estatal.