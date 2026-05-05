“México no acepta intervenciones”: Alejandro Armenta

PUEBLA, PUE.- Durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 y toma de Protesta de Bandera de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, el gobernador de la entidad Alejandro Armenta Mier dijo que la soberanía también se defiende desde el interior del país, cuando se combate la pobreza y se reduce la desigualdad. Acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal señaló que México es soberano que busca paz, no sumisión; cooperación, no imposición; justicia, no intervención.

”Aquí, en Puebla, se defendió la República, la soberanía, se defendió la dignidad nacional...Por eso, el 5 de Mayo no es solo una conmemoración militar, es una lección histórica sobre el valor de la soberanía y la defensa de la República”, expresó. ”Hay quienes celebran presiones extranjeras, quienes piden casi castigos externos, quienes quisieran que decisiones que corresponden al pueblo y a las instituciones mexicanas se tomen en otras naciones, y se equivocan, México no es colonia... México no acepta intervenciones, nuestra Constitución lo dice con toda claridad”, enfatizó Armenta en el Mausoleo al general Ignacio Zaragoza. Subrayó que México tiene una Presidenta que ha estado a la altura de la historia, que ha hablado con serenidad y firmeza, “que está dispuesta a cooperar, pero no acepta la intervención, la soberanía no se negocia, se defiende”.

“NINGUNA POTENCIA NOS DIRÁ CÓMO NOS GOBERNAMOS” La presidenta Sheinbaum aseguró que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos, pues somos un pueblo que ama la libertad y soberanía y que están dispuestos a defenderla. Advirtió que “quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”. Esto, en medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la jefa del Ejecutivo federal también advirtió que están destinados a la derrota quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, así como aquellos quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades. “Ninguna potencia extranjera nos va decir cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad y estamos dispuestos siempre a defenderla”.

“Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota; a quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral; a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”.

Publicidad