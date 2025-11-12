$!Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo

La producción agrícola de la Tierra Caliente de Michoacán deja al crimen organizado unos mil 800 millones de pesos anuales, al exigir cuotas que llegan casi al 60 por ciento del costo por kilo de limón y hasta 20 por ciento por kilo de aguacate.

Sólo en el Valle de Apatzingán, junto con los municipios de Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica, se producen cerca de 600 mil toneladas al año de limón, de acuerdo con fuentes abiertas.

No obstante, el crimen extorsiona a los productores con al menos 3 pesos por kilo.

“Producir un kilo de limón cuesta siete pesos. Están pagando entre tres y cuatro pesos el kilo al crimen de cuota, el productor. Y ahorita está a ocho pesos; es decir, al productor solamente le quedan cuatro pesos. Y de ahí tiene que pagar un kilo a los cortadores de limón”, explicó Guillermo Valencia, ex Edil de Tepalcatepec.

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), a septiembre pasado, en el Valle de Apatzingán se sembraron 133 mil 299.50 hectáreas de limón y se cosecharon 104 mil 846.56 hectáreas.

En el mismo periodo de 2024 se sembraron 127 mil 352.58 hectáreas del cítrico y se cosecharon 100 mil 576.58 hectáreas.

El rendimiento promedio del limón en la región es de aproximadamente 50 a 60 toneladas por hectárea, pero puede alcanzar hasta 80 o 100 toneladas.

El caso del aguacate es similar. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario y empacadores locales, la producción de un kilo del fruto cuesta entre 15 y 22 pesos, y los criminales cobran entre uno y tres pesos por kilo, según reportes documentados por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).