Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo

México
/ 12 noviembre 2025
    Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo
    La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante. FOTO: REFORMA

El crimen extorsiona a los productores con al menos 3 pesos por kilo

La producción agrícola de la Tierra Caliente de Michoacán deja al crimen organizado unos mil 800 millones de pesos anuales, al exigir cuotas que llegan casi al 60 por ciento del costo por kilo de limón y hasta 20 por ciento por kilo de aguacate.

Sólo en el Valle de Apatzingán, junto con los municipios de Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica, se producen cerca de 600 mil toneladas al año de limón, de acuerdo con fuentes abiertas.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch confirma investigación a escoltas de Carlos Manzo

No obstante, el crimen extorsiona a los productores con al menos 3 pesos por kilo.

“Producir un kilo de limón cuesta siete pesos. Están pagando entre tres y cuatro pesos el kilo al crimen de cuota, el productor. Y ahorita está a ocho pesos; es decir, al productor solamente le quedan cuatro pesos. Y de ahí tiene que pagar un kilo a los cortadores de limón”, explicó Guillermo Valencia, ex Edil de Tepalcatepec.

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), a septiembre pasado, en el Valle de Apatzingán se sembraron 133 mil 299.50 hectáreas de limón y se cosecharon 104 mil 846.56 hectáreas.

En el mismo periodo de 2024 se sembraron 127 mil 352.58 hectáreas del cítrico y se cosecharon 100 mil 576.58 hectáreas.

El rendimiento promedio del limón en la región es de aproximadamente 50 a 60 toneladas por hectárea, pero puede alcanzar hasta 80 o 100 toneladas.

El caso del aguacate es similar. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario y empacadores locales, la producción de un kilo del fruto cuesta entre 15 y 22 pesos, y los criminales cobran entre uno y tres pesos por kilo, según reportes documentados por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

$!Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo

En 2024 la producción del fruto superó un millón de toneladas. Sólo que los productores pagan al menos dos pesos por kilo a la delincuencia, por lo que la ganancia de los criminales llegaría a unos 2 mil millones anuales, de manera aproximada.

En paralelo, el delito de extorsión en Michoacán aumentó en un 15 por ciento al pasar de 182 a 209 denuncias entre enero y septiembre de 2024 al mismo periodo de este año, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado fin de semana un reforzamiento en el despliegue militar en Michoacán para contener la criminalidad, para llegar a más de 100 mil elementos federales, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, el independiente Carlos Manzo.

La zona donde fue atacado Manzo es epicentro de la producción de aguacate y ahí opera principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con reportes ministeriales.

Exigen resultados

Tras el crimen de Manzo y el asesinato previo de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, líderes empresariales reclamaron mayor seguridad en el estado.

“La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades”, anotaron en una carta representantes de diversas empresas.

“Pese a las recientes visitas de autoridades federales y estatales a Apatzingán, los encuentros excluyeron a sectores fundamentales, como el productivo, académico, religioso y a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, así como a los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia”.

Los empresarios pidieron una reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el Gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla y su gabinete de seguridad para conocer las acciones aplicadas, los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la paz en la región.

Temas


Crimen Organizado
Extorsiones
Productores

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA estará realizando esta fuerte inversión a través de un socio local que operará esta fábrica de inteligencia artificial.

Viene impacto positivo en educación y futuro laboral con ‘fábrica de IA’ de NVIDIA en la región
Salinas Pliego ha afirmado que en el caso mexicano le están buscando cobrar más de lo que en realidad se debe.

Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos
La diputada Beatriz Fraustro (izq.), presentó una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de 18 años en Coahuila, estableciendo penas de ocho a quince años de prisión y multas económicas, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de uniones tempranas e informales.

Analiza Congreso de Coahuila reconocer como delito la cohabitación forzada de menores de edad
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó cambios a la Ley para regular los casinos tras investigaciones de la UIF que desmantelaron redes de lavado.

Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Sheinbaum afirmó que la marcha “Generación Z” no es un movimiento juvenil auténtico, sino una estrategia de la oposición para atacar al gobierno con fines políticos

‘Ni a chavorrucos llegan’... Sheinbaum ve a actores políticos detrás de la marcha Generación Z
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Trece casinos en ocho estados fueron bloqueados por la SHCP debido a su presunto uso para el lavado de dinero del crimen organizado

Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado