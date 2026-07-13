Arrestan a 4 trabajadores del CERESO 2 de Hermosillo por fuga de reos
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Tres reos del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 en Hermosillo se fugaron a las 3:15 de la mañana del 11 de julio
El 13 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó el arresto de 4 trabajadores del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 en Hermosillo por la fuga de los reos del sábado 11 de julio.
Aunque no se ha esclarecido la causa, reos pertenecientes al CERESO lograron fugarse de las limitaciones del sitio, tras haberse escuchado varios disparos para disuadir a la multitud.
El titular de la FGJES, Gustavo Salas, durante una rueda de prensa, informó que los 4 trabajadores habrían facilitado el escape de Omar Milan Tena, alias “El Mike” o “Mikey”, Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”, Paul Alexis Tellez Olguín, alias “El Güero”.
‘Ya tenemos cuatro personas detenidas a las que, lamentablemente, les surgió responsabilidad por las omisiones que cometieron al no impedir la evasión de estos sujetos’ aseveró el fiscal Salas.
El titular de la FGJES afirma que la vinculación de las 4 personas corresponde a que no impidieron la evasión de los encarcelados, siendo sus cargos en el CERESO: tropas y mandos.
Durante el 12 de julio se difundieron fichas de ‘Se Busca’ de los prisioneros que se fugaron. Los funcionarios de Sonora y del CERESO 2 de Hermosillo enfatizaron que esta es la primera fuga en registrarse en la historia de dicho centro de detención.