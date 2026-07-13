Arrestan a 4 trabajadores del CERESO 2 de Hermosillo por fuga de reos

El 13 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó el arresto de 4 trabajadores del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 en Hermosillo por la fuga de los reos del sábado 11 de julio.

Aunque no se ha esclarecido la causa, reos pertenecientes al CERESO lograron fugarse de las limitaciones del sitio, tras haberse escuchado varios disparos para disuadir a la multitud.

El titular de la FGJES, Gustavo Salas, durante una rueda de prensa, informó que los 4 trabajadores habrían facilitado el escape de Omar Milan Tena, alias “El Mike” o “Mikey”, Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”, Paul Alexis Tellez Olguín, alias “El Güero”.