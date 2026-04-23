Arrestan a dos presuntos involucrados por el feminicidio de Brenda Kelly en Morelos

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México
/ 23 abril 2026
    Arrestan a dos presuntos involucrados por el feminicidio de Brenda Kelly en Morelos
    Brenda Kelly fue hallada sin vida el 20 de abril, tras haber ido a una entrevista de trabajo Vanguardia

El 16 de abril, Brenda Kelly desapareció tras haber ido a una entrevista de trabajo en la localidad de Axochiapan

El 23 de abril, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de dos personas, un hombre y una mujer, vinculadas, presuntamente, al feminicidio de Brenda Kelly, de 29 años.

Hace tres días, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Brenda Kelly, dentro de un pozo, en un domicilio de la calle Rayón, en Axochiapan, al haberse realizado una orden de cateo.

Las autoridades señalaron a Herlina ‘N’ y Alexander ‘N’ como partícipes en el caso de Brenda Kelly y también se les vinculó a más delitos de desaparición forzada. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplieron las órdenes de aprehensión tras haber determinado que la investigación los involucraba. Se destacó que Alexander ‘N’ tiene denuncias por el delito de desaparición de particulares agravado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/fgj-sancionara-a-funcionarios-por-fallas-en-caso-de-edith-guadalupe-HL20097606

Se reportó que Brenda Kelly desapareció el 16 de abril, tras haber acudido a una entrevista de trabajo en la localidad de Axochiapan. Se detalló que la oferta de trabajo era para actividades de producción de berries, siembra y trabajo en invernadero; se agregó que se ofrecían espacios en los estados de Jalisco, Guanajuato, Sonora y California. En la propuesta también se prometía comida, seguro social, vivienda y prestaciones de ley, bajo un contrato de dos a cuatro meses.

Al igual que en el caso de feminicidio de Edith Guadalupe en la alcaldía Benito Juárez, se denotó negligencia y falta de respuesta por las autoridades, según reportó el abogado Jonathan Galicia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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