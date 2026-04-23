Arrestan a dos presuntos involucrados por el feminicidio de Brenda Kelly en Morelos

El 23 de abril, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de dos personas, un hombre y una mujer, vinculadas, presuntamente, al feminicidio de Brenda Kelly, de 29 años.

Hace tres días, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Brenda Kelly, dentro de un pozo, en un domicilio de la calle Rayón, en Axochiapan, al haberse realizado una orden de cateo.

Las autoridades señalaron a Herlina ‘N’ y Alexander ‘N’ como partícipes en el caso de Brenda Kelly y también se les vinculó a más delitos de desaparición forzada. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.