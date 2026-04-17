FGJ sancionará a funcionarios por fallas en caso de Edith Guadalupe

La muerte de Edith Guadalupe , joven de 21 años localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades . La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y advirtió que habrá consecuencias para funcionarios que hayan actuado de manera indebida.

- Garantía de acompañamiento a la familia.

- Revisión exhaustiva de pruebas y testimonios

- Análisis de contexto de violencia de género

Además, la funcionaria reprobó públicamente la conducta de servidores públicos señalados por la familia de la víctima, calificándola como inaceptable. En ese sentido, aseguró que no solo se buscará castigar a los responsables del crimen, sino también a quienes hayan incurrido en omisiones o irregularidades durante el proceso.

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que las circunstancias en las que murió Edith Guadalupe serán analizadas con perspectiva de género. Esto implica una investigación integral para determinar responsabilidades y garantizar acceso a la justicia.

Contexto: desaparición y hallazgo de Edith Guadalupe

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida el 15 de abril, luego de salir de su domicilio en Iztapalapa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un inmueble ubicado sobre Avenida Revolución.

Al no regresar, sus familiares iniciaron su búsqueda de inmediato, difundiendo su ficha y recabando información por cuenta propia. A través de cámaras de seguridad, lograron confirmar que la joven ingresó al edificio, pero no salió de él.

Fallas en la atención inicial

Los familiares denunciaron retrasos y falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades. Entre los señalamientos destacan:

- Solicitud de esperar hasta 72 horas para iniciar acciones formales

- Falta de acceso inmediato a cámaras de vigilancia

- Escasa colaboración en las primeras horas de búsqueda

Estas situaciones derivaron en protestas y bloqueos por parte de los allegados, quienes exigían una intervención más rápida.

Hallazgo y avance de la investigación

Tras activar los protocolos de búsqueda y con apoyo del sistema C5, autoridades ubicaron el último punto de contacto de la joven. Durante la madrugada del 17 de abril, se realizaron diligencias en el inmueble señalado.

Alrededor de las 5:30 horas, peritos localizaron el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe en el sótano del edificio. Desde entonces, continúan los trabajos periciales para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables.

Consecuencias para funcionarios y próximos pasos

La Fiscalía capitalina reiteró que se revisará la actuación de los funcionarios involucrados en la atención del caso. En caso de confirmarse irregularidades, se aplicarán sanciones conforme a la ley.

Medidas anunciadas

1. Investigación interna sobre la actuación de servidores públicos

2. Seguimiento puntual del caso bajo perspectiva de género

3. Acompañamiento a familiares de la víctima

Integración de pruebas para judicializar el caso

El caso de Edith Guadalupe no solo evidencia la urgencia de fortalecer los protocolos de atención en desapariciones, sino también la necesidad de garantizar que las instituciones actúen con rapidez, sensibilidad y eficacia.