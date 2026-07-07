Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar

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    Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar
    Pareja de Víctor Rodríguez Padilla presenta denuncia de violencia familiar Cuarto oscuro

En redes sociales y medios de comunicación se viralizó un video que presuntamente evidencia la violencia familiar cometida por Víctor Rodríguez Padilla

El 7 de julio se reportó que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido por elementos de la policía ministerial en la Ciudad de México.

Su arresto sucede después de que su pareja, Felicía Jiménez, presentara una denuncia formal en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/victor-rodriguez-padilla-responde-a-denuncia-y-anuncia-separacion-de-cualquier-cargo-publico-IG21729991

Según la ficha de su arresto, su detención ocurrió en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez. Actualmente, el exfuncionario de Pemex yace a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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