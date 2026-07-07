Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar
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En redes sociales y medios de comunicación se viralizó un video que presuntamente evidencia la violencia familiar cometida por Víctor Rodríguez Padilla
El 7 de julio se reportó que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido por elementos de la policía ministerial en la Ciudad de México.
Su arresto sucede después de que su pareja, Felicía Jiménez, presentara una denuncia formal en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/victor-rodriguez-padilla-responde-a-denuncia-y-anuncia-separacion-de-cualquier-cargo-publico-IG21729991
Según la ficha de su arresto, su detención ocurrió en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez. Actualmente, el exfuncionario de Pemex yace a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.