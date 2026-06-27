Víctor Rodríguez Padilla responde a denuncia y anuncia separación de cualquier cargo público

La difusión del video provocó pronunciamientos por parte de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Energía ( Sener ) y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes informaron las medidas adoptadas tras hacerse público el material compartido por la denunciante.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió su primer posicionamiento público luego de la difusión de un video en el que presuntamente aparece agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie. El mensaje fue publicado en su cuenta de la red social X mientras distintas dependencias del Gobierno federal daban a conocer acciones relacionadas con el caso y surgían versiones sobre su situación como servidor público.

VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA ANUNCIA SEPARACIÓN DE CUALQUIER CARGO PÚBLICO

En el mensaje difundido el 27 de junio, Rodríguez Padilla informó que decidió separarse de cualquier cargo público para atender el proceso en calidad de ciudadano y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

“Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”, escribió.

El exfuncionario añadió que colaborará con las instancias encargadas de investigar los hechos.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, señaló.

En la parte final de su publicación también solicitó que el proceso se lleve con discreción para evitar afectaciones a sus hijos.

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, expresó.

POSICIONAMIENTO OCURRE TRAS DENUNCIA PÚBLICA DE SU ESPOSA

La declaración de Rodríguez Padilla se produjo después de que María Felicia Jiménez Lavie difundiera en redes sociales un video con una duración superior a cinco minutos, en el que se observa una discusión y un forcejeo con el exdirector de Pemex al interior de un domicilio.

De acuerdo con la publicación realizada por la denunciante, la grabación corresponde al 15 de marzo de 2026.

Jiménez Lavie indicó que decidió hacer público el video con el objetivo de solicitar apoyo institucional y medidas de protección para ella y sus hijos.

DENUNCIANTE AFIRMA HABER VIVIDO VARIOS EPISODIOS DE VIOLENCIA

En el mensaje que acompañó la difusión del video, María Felicia Jiménez Lavie señaló que la publicación se realizó después de haber enfrentado diversos episodios de violencia.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades competentes para que se implementen medidas de protección y se investiguen los hechos denunciados.