Víctor Rodríguez Padilla responde a denuncia y anuncia separación de cualquier cargo público

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    Víctor Rodríguez Padilla responde a denuncia y anuncia separación de cualquier cargo público
    Víctor Rodríguez Padilla publicó su primer mensaje tras la difusión del video en el que presuntamente agrede a su esposa y anunció que enfrentará el proceso como ciudadano. Cuartoscuroo

El exdirector de Pemex afirmó que se separó de cualquier cargo público tras la difusión del video y aseguró que colaborará con las autoridades

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió su primer posicionamiento público luego de la difusión de un video en el que presuntamente aparece agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie. El mensaje fue publicado en su cuenta de la red social X mientras distintas dependencias del Gobierno federal daban a conocer acciones relacionadas con el caso y surgían versiones sobre su situación como servidor público.

La difusión del video provocó pronunciamientos por parte de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Energía (Sener) y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes informaron las medidas adoptadas tras hacerse público el material compartido por la denunciante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-esposa-a-exdirector-de-pemex-de-violencia-exhibe-golpiza-en-video-BG21720010

VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA ANUNCIA SEPARACIÓN DE CUALQUIER CARGO PÚBLICO

En el mensaje difundido el 27 de junio, Rodríguez Padilla informó que decidió separarse de cualquier cargo público para atender el proceso en calidad de ciudadano y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

“Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”, escribió.

El exfuncionario añadió que colaborará con las instancias encargadas de investigar los hechos.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, señaló.

En la parte final de su publicación también solicitó que el proceso se lleve con discreción para evitar afectaciones a sus hijos.

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, expresó.

POSICIONAMIENTO OCURRE TRAS DENUNCIA PÚBLICA DE SU ESPOSA

La declaración de Rodríguez Padilla se produjo después de que María Felicia Jiménez Lavie difundiera en redes sociales un video con una duración superior a cinco minutos, en el que se observa una discusión y un forcejeo con el exdirector de Pemex al interior de un domicilio.

De acuerdo con la publicación realizada por la denunciante, la grabación corresponde al 15 de marzo de 2026.

Jiménez Lavie indicó que decidió hacer público el video con el objetivo de solicitar apoyo institucional y medidas de protección para ella y sus hijos.

DENUNCIANTE AFIRMA HABER VIVIDO VARIOS EPISODIOS DE VIOLENCIA

En el mensaje que acompañó la difusión del video, María Felicia Jiménez Lavie señaló que la publicación se realizó después de haber enfrentado diversos episodios de violencia.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades competentes para que se implementen medidas de protección y se investiguen los hechos denunciados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sener-niega-cargo-de-victor-rodriguez-padilla-en-gobierno-tras-video-de-presunta-agresion-a-su-esposa-FG21724735

CASO GENERA REACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

La difusión del material derivó en diversos posicionamientos de autoridades federales.

La Secretaría de las Mujeres informó que daría acompañamiento a la denunciante conforme a sus atribuciones, mientras que la Secretaría de Energía emitió un comunicado sobre la situación administrativa de Víctor Rodríguez Padilla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró previamente que el Gobierno federal brindará apoyo a María Felicia Jiménez Lavie y señaló que, en caso de que la denunciante decida presentar una denuncia formal, contará con el respaldo institucional correspondiente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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