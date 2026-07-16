Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel
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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue arrestado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible
El 16 de julio, tras su arresto en Ensenada, Baja California, el exgobernador del estado, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana.
Agentes de investigación de la FGR escoltaron al exfuncionario a la entrada de la sede de la fiscalía en el estado. La detención de Ruffo Appel se implementó, tras haberlo vinculado a los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
En paralelo, elementos de la Fiscalía General de la República cumplieron una orden de aprehensión en contra del empresario Ricardo Thompson Navarro. Fue identificado como uno de los socios de la empresa Ingemar. Dicha empresa está ligada con el caso de huachicol fiscal, por el cual fue arrestado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Sin embargo, la FGR no ha comunicado cuáles son los delitos que le imputan a Ricardo Thompson Navarro, solo se ha compartido que presuntamente su nombre yace en la misma carpeta de investigación de Ruffo Appel.