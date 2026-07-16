Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel

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    Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel
    Arrestan a Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro Vanguardia

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue arrestado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible

El 16 de julio, tras su arresto en Ensenada, Baja California, el exgobernador del estado, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana.

Agentes de investigación de la FGR escoltaron al exfuncionario a la entrada de la sede de la fiscalía en el estado. La detención de Ruffo Appel se implementó, tras haberlo vinculado a los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En paralelo, elementos de la Fiscalía General de la República cumplieron una orden de aprehensión en contra del empresario Ricardo Thompson Navarro. Fue identificado como uno de los socios de la empresa Ingemar. Dicha empresa está ligada con el caso de huachicol fiscal, por el cual fue arrestado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-exgobernador-de-bc-ernesto-ruffo-por-contrabando-de-combustible-lo-ligaron-con-megadecomiso-en-saltillo-y-ramos-DA22221345

Sin embargo, la FGR no ha comunicado cuáles son los delitos que le imputan a Ricardo Thompson Navarro, solo se ha compartido que presuntamente su nombre yace en la misma carpeta de investigación de Ruffo Appel.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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