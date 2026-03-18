Arrestan en Uruapan a presunto miembro del CJNG tras identificar vinculamiento con célula criminal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 marzo 2026
    Arrestan en Uruapan a presunto miembro del CJNG tras identificar vinculamiento con célula criminal
    Arrestan a Rafael ‘N’ en Uruapan, Michoacán Vanguardia

El arresto se derivó de una investigación de las autoridades contra una agrupación de crimen organizado en la región

El 18 de marzo se reportó el arresto de Rafael ‘N’, quien lleva los alias de ‘Rafa’ y ‘Aurora’. Autoridades estiman que la persona detenida es un posible miembro del cártel Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, se detalló que tras su arresto, las autoridades confiscaron un arma de fuego, 5 cartuchos útiles, 5 dosis de narcóticos ilegales y un vehículo.

El arresto ocurrió en Uruapan, Michoacán. Las autoridades explicaron que su captura es un resultado derivado de la investigación en contra de una célula criminal que tiene presencia en la región de Michoacán.

Se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo y se realizó su detención’ detalló el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación

En la captura e investigación se coordinaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Es integrante del CJNG vinculado con delitos contra la salud, traspaleo, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos; además, está imputado dentro de una carpeta de investigación en Michoacán, por delitos de privación ilegal de la libertad y receptación’ informó el comunicado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico
Seguridad

Organizaciones


CJNG

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La reconciliación Morena-PT-Verde

La reconciliación Morena-PT-Verde
true

Cuba: El hueco y patético llamado de AMLO
Rivera Navarro es señalado de encabezar un grupo criminal ligado al CJNG para cometer extorsión y secuestro.

Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso

Este primer vistazo no solo confirma el regreso de Tom Holland y Zendaya, sino que también introduce a nuevos personajes.

VIDEO: Tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” revela nuevos héroes y villanos

Beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 11,600 pesos en abril por pago doble correspondiente a dos bimestres

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro pagará 11,600 pesos a estos estudiantes

Lluvias, vientos intensos y oleaje elevado se prevén este 18 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional

Evento de ‘norte’, lluvias torrenciales y oleaje elevado impactarán el sureste de México
Proyecto. Madonna fue captada en Venecia durante la grabación de The Studio, marcando su regreso a la actuación en pantalla.

Vuelve Madonna a la actuación con serie de Apple TV+ tras más de dos décadas
Claudia Sheinbaum anunció que México albergará el Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026, por primera vez fuera de Europa.

México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en 2026