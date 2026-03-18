Arrestan en Uruapan a presunto miembro del CJNG tras identificar vinculamiento con célula criminal

El 18 de marzo se reportó el arresto de Rafael ‘N’, quien lleva los alias de ‘Rafa’ y ‘Aurora’. Autoridades estiman que la persona detenida es un posible miembro del cártel Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, se detalló que tras su arresto, las autoridades confiscaron un arma de fuego, 5 cartuchos útiles, 5 dosis de narcóticos ilegales y un vehículo.

El arresto ocurrió en Uruapan, Michoacán. Las autoridades explicaron que su captura es un resultado derivado de la investigación en contra de una célula criminal que tiene presencia en la región de Michoacán.

‘Se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo y se realizó su detención’ detalló el comunicado.