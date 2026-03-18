Arrestan en Uruapan a presunto miembro del CJNG tras identificar vinculamiento con célula criminal
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El arresto se derivó de una investigación de las autoridades contra una agrupación de crimen organizado en la región
El 18 de marzo se reportó el arresto de Rafael ‘N’, quien lleva los alias de ‘Rafa’ y ‘Aurora’. Autoridades estiman que la persona detenida es un posible miembro del cártel Jalisco Nueva Generación.
En un comunicado, se detalló que tras su arresto, las autoridades confiscaron un arma de fuego, 5 cartuchos útiles, 5 dosis de narcóticos ilegales y un vehículo.
El arresto ocurrió en Uruapan, Michoacán. Las autoridades explicaron que su captura es un resultado derivado de la investigación en contra de una célula criminal que tiene presencia en la región de Michoacán.
‘Se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo y se realizó su detención’ detalló el comunicado.
TE PUEDE INTERESAR: FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
En la captura e investigación se coordinaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
‘Es integrante del CJNG vinculado con delitos contra la salud, traspaleo, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos; además, está imputado dentro de una carpeta de investigación en Michoacán, por delitos de privación ilegal de la libertad y receptación’ informó el comunicado.