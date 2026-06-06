Artículo 19 exige a Senadora aclarar reparación de daño de periodistas de San Luis Potosí

CDMX.- El director ejecutivo de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, pidió aclarar qué tipo de reparación de daño obtuvo la senadora del PVEM, Ruth González Silva, de las periodistas que fueron detenidas y acusadas del uso indebido de su imagen. La senadora y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, las acusó por daño a su imagen, por reproducir una foto de ella con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha.

“Hay que analizar bajo qué premisas ellas aceptaron su responsabilidad y le van a reparar el daño a una senadora”, alertó sobre la liberación de las acusadas, que habrían aceptado su culpa a cambio de lograr su libertad. SUSPENDEN PRISIÓN PREVENTIVA A PERIODISTAS La noche del viernes, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, detenidas desde el 21 de mayo, fueron liberadas por un juez de control, al suspender la prisión preventiva a la que estaban sujetas. La senadora las acusó con base en recientes reformas al Código Penal local que sancionan con prisión de uno a seis años por la creación, manipulación o difusión no autorizada de contenidos digitales, incluido el uso indebido de inteligencia artificial. Maldonado indicó que si bien hay que celebrar que las imputadas lograron su libertad, tras 15 días presas, se debe señalar que estaban en la cárcel por una medida cautelar desproporcionada y fuera de lugar, como la prisión preventiva.

Dijo que es delicado que haya sido la senadora la “víctima”, porque no se trata un agravio a cualquier ciudadano o ciudadana. “Es una senadora, una persona que tiene poder, ¿en qué sentido se establece esa reparación del daño?”, cuestionó. NO SE RESUELVE PROBLEMA DE FONDO, ACUSAN Sostuvo que se trata de un tema de interés público en el momento en el que hay una persona funcionaria pública como denunciante. “Eso cambia completamente a si fuera un tema entre particulares”, manifestó el directivo de Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

Señaló que la liberación de las periodistas no resuelve el problema de fondo que se generó con la aprobación de las reformas al Código Penal de San Luis Potosí. “Esto no quita el problema de fondo, y es que los delitos están mal redactados y fueron creados para censurar. Eso no se está resolviendo. “Lo único que se está demostrando, con todo este proceso desaseado y con toda esta situación que padecieron Eréndira y Alejandra, y también está padeciendo Cristian Herrera, es que esos delitos se hicieron para censurar”, afirmó Leopoldo Maldonado. HAY 10 ACUSADOS MÁS Exigió una solución inmediata sobre la aplicación de los nuevos delitos contra periodistas, porque hay otros 10 acusados por la Fiscalía estatal. “La resolución sería derogar esos delitos para evitar más abusos de poder”, dijo. Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo fueron liberadas, pero sigue preso Christian Herrera, acusado también por la difusión de información hecha con IA.

Sin embargo, a él se le acusa de provocar “terror social” por difundir información sobre la inseguridad en la entidad, lo que se cataloga como delito grave. Otros 10 comunicadores también han sido acusados de oficio por la Fiscalía, entre ellos, la periodista Anahí Torres, por la divulgación de un video, no por su creación en IA, donde se acusa al Gobernador de vínculos con un grupo del crimen organizado y de haber cambiado de bando.

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