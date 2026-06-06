$!Se quita la vida director de Fuerzas Estatales de Apoyo de Tabasco; era investigado por homicidio de estudiante

El director de las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, Eduardo “N”, falleció este sábado al interior de las instalaciones de la corporación en Villahermosa. De acuerdo con información oficial, el mando policial era investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta relación con un caso de homicidio de un estudiante, ocurrido en noviembre de 2025. La SSPC confirmó el fallecimiento mediante un comunicado, en el que informó que los hechos ocurrieron durante la mañana de este día dentro de las instalaciones de la dependencia estatal. Asimismo, señaló que se dio aviso inmediato a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias correspondientes. “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la mañana de este día se registró el fallecimiento de un elemento adscrito a esta institución”, indicó la dependencia. De acuerdo con Proceso, el elemento de seguridad se habría quitado la vida dentro de las instalaciones donde permanecía detenido mientras se realizaba la investigación correspondiente.

SSPC ANUNCIÓ MUERTE DE ELEMENTO INVESTIGADO POR ASESINATO DE ESTUDIANTE EN TABASCO La SSPC agregó que, tras tener conocimiento de los hechos, notificó a las autoridades encargadas de la investigación para que realizaran las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido. “Tras tener conocimiento de los hechos, se dio parte inmediata a las autoridades competentes, quienes realizan las diligencias e investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló el comunicado. La SSPC confirmó además que Eduardo “N” formaba parte de una investigación que actualmente se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. “Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho”, precisó la institución. SSPC ANUNCIÓ QUE COLABORARÁ CON LAS AUTORIDADES MINISTERIALES La dependencia estatal manifestó su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales y aportar la información que sea requerida dentro de las investigaciones. “La SSPC mantiene plena disposición y colaboración con la Fiscalía para aportar toda la información que sea requerida y contribuir al debido proceso”, añadió. Asimismo, informó que no emitirá mayores comentarios mientras continúen las investigaciones. “Por respeto a las investigaciones en curso, así como a los derechos de las personas involucradas y de sus familiares, esta Secretaría se abstendrá de emitir mayores comentarios hasta que las autoridades competentes determinen lo conducente”, señaló. Finalmente, la corporación reiteró su compromiso institucional. “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y el acceso a la justicia”, concluyó.

ESTUDIANTE TENÍA UN IMPACTO DE BALA AL SER ENCONTRADO SIN VIDA La investigación en la que era mencionado el funcionario está relacionada con el homicidio de un estudiante universitario de 20 años ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en Tabasco. De acuerdo con la versión difundida por familiares de la víctima, el joven habría sido atacado por elementos de la policía estatal después de atravesar un retén de revisión. Según esos señalamientos, los agentes habrían realizado disparos contra el vehículo que conducía el universitario. Tras los hechos, el joven perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol ubicado cerca de su domicilio. Posteriormente se reportó que presentaba una herida de bala en el cuello.

CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD FUERON VINCULADOS A PROCESO POR HOMICIDIO DE ESTUDIANTE EN TABASCO Como parte de las investigaciones, el 24 de noviembre de 2025 la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó órdenes de aprehensión contra cuatro elementos de la SSPC por su probable responsabilidad en el delito de homicidio. Las autoridades informaron en ese momento que las indagatorias continuaban abiertas para determinar la posible participación de otras personas dentro de la cadena de mando relacionada con el operativo en el que ocurrieron los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información adicional sobre el fallecimiento de Eduardo “N” ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el caso del estudiante universitario.

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