Enfrenta Sheinbaum ‘desafíos formidables’, asegura Monreal; llama a la unidad

CDMX.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la militancia a ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum porque enfrenta diversos retos y desafíos. Advirtió que es más importante el país que el sentimiento por una persona o un grupo. En un mensaje en video, desde Nayarit, señaló que se debe mantener la unidad interna de cara a la definición de candidaturas, para la elecciones del próximo año.

“Yo confío mucho en la presidenta Claudia Sheinbaum, en su inteligencia, en su calidad humana, en su humanismo y en su capacidad de conductora de esta nación. No la dejemos sola, ayudémosla. “Pedirles a todos que luchemos por mantener la unidad y la cohesión, y que no dejemos sola a la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

CSP ENFRENTA ‘DESAFÍOS FORMIDABLES’ En medio de las investigaciones a miembros de Morena por parte de Estados Unidos y de la negativa de Sheinbaum a cumplir con extradiciones, con el argumento de que el país sufre de injerencismo, el coordinador de los diputados insistió en apoyar a la Mandataria. “Está enfrentando retos y desafíos formidables, como ningún otro hombre Presidente había enfrentado”, remarcó. Dijo que recorre el país para ayudar al movimiento en la definición de las candidaturas.

Señaló que quienes resulten nuestros representantes en el proceso 2027 deberán ser los mejores. “Pero que, sobre todo, no haya división, no haya ninguna ruptura, y que tratemos de mantener por encima el sentimiento general por el país, que un sentimiento personal, por un grupo o una persona.

“Todos tenemos que tener muy en cuenta que México nos necesita para continuar con el proceso de transformación y con el cambio de régimen”, sostuvo.

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