Enfrenta Sheinbaum ‘desafíos formidables’, asegura Monreal; llama a la unidad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Enfrenta Sheinbaum ‘desafíos formidables’, asegura Monreal; llama a la unidad
    Señaló que se debe mantener la unidad interna de cara a la definición de candidaturas, para la elecciones del próximo año. Presidencia

El legislador dijo que la mandataria recorre el país para ayudar al movimiento en la definición de las candidaturas

CDMX.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la militancia a ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum porque enfrenta diversos retos y desafíos. Advirtió que es más importante el país que el sentimiento por una persona o un grupo.

En un mensaje en video, desde Nayarit, señaló que se debe mantener la unidad interna de cara a la definición de candidaturas, para la elecciones del próximo año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reduce-la-cnte-su-presencia-en-cdmx-pero-regresara-reforzada-BB21200188

“Yo confío mucho en la presidenta Claudia Sheinbaum, en su inteligencia, en su calidad humana, en su humanismo y en su capacidad de conductora de esta nación. No la dejemos sola, ayudémosla.

“Pedirles a todos que luchemos por mantener la unidad y la cohesión, y que no dejemos sola a la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

CSP ENFRENTA ‘DESAFÍOS FORMIDABLES’

En medio de las investigaciones a miembros de Morena por parte de Estados Unidos y de la negativa de Sheinbaum a cumplir con extradiciones, con el argumento de que el país sufre de injerencismo, el coordinador de los diputados insistió en apoyar a la Mandataria.

“Está enfrentando retos y desafíos formidables, como ningún otro hombre Presidente había enfrentado”, remarcó. Dijo que recorre el país para ayudar al movimiento en la definición de las candidaturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-ocupacion-hotelera-en-sedes-del-mundial-en-mexico-llegaran-un-millon-de-turistas-y-no-cinco-advierten-KK21186936

Señaló que quienes resulten nuestros representantes en el proceso 2027 deberán ser los mejores. “Pero que, sobre todo, no haya división, no haya ninguna ruptura, y que tratemos de mantener por encima el sentimiento general por el país, que un sentimiento personal, por un grupo o una persona.

“Todos tenemos que tener muy en cuenta que México nos necesita para continuar con el proceso de transformación y con el cambio de régimen”, sostuvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
Partidos políticos

Localizaciones


Estados Unidos
Nayarit
Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carlos Acevedo y Jorge Sánchez, ambos nacidos en Torreón, Coahuila, representarán al estado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor
El viejo y nuevo Trump

El viejo y nuevo Trump
true

Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, amplió hoy su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Angeles Times sobre la revocación de su visa.

Américo Villarreal muestra su visa americana y niega nexos con huachicol
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
Cada que surge un trámite oficial, el fantasma de las sanciones económicas o los recargos aparece de inmediato.

¿Te van a multar si no tienes la CURP Biométrica? La verdad detrás del trámite
Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam
En la imagen se observa una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo.

Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera