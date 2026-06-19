Asegura Ariadna Montiel que Morena no será manto protector de nadie que actúe ilegalmente

Aseguró que el partido no puede ser un manto protector para nadie que no busque su principio fundamental: servir al pueblo.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena , asegura que bajo su dirección el partido guinda actuará “de manera inmediata” frente a casos de candidatos, gobernantes y legisladores emanados de su partido a quienes se les comprueben actos de corrupción o nexos con el crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Montiel Reyes también rechaza que al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se le acuse de tener vínculos con el crimen organizado.

Sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, asegura que la oposición “ha querido construir una narrativa” para afectar electoralmente al partido.

De cara al proceso electoral de 2027, Ariadna Montiel afirma que en Morena no se puede confiar en llevarse “carro completo” en la Cámara de Diputados desde ahora.

“Tenemos la gran responsabilidad de trabajar con la gente, cercanos. Si seguimos trabajando de esa manera, vamos a lograr que el pueblo de México siga confiando en nosotros”, afirma la dirigente.

¿Cómo encontró el partido al tomar sus riendas en abril?

—Encontré un partido mucho más organizado que lo que teníamos cuando iniciamos el movimiento. Tenemos ya un padrón de 12 millones de afiliados, también se tienen organizados a los comités seccionales y cada municipio ya tiene un consejo municipal de Morena, eso significa que nuestros órganos del partido están estables y, sobre todo, vivos. Eso es fundamental. Y ya venía trabajándose el tema de las alianzas, fundamentalmente, en la definición política de ir juntos en 2027 pasando por el proceso político que tenemos en este momento, así que creo que vamos bien.Fue una entrega muy ordenada e inmediatamente nos pusimos a trabajar y a hacer cosas.

Hubo malestar entre los aliados, ellos lo hicieron público, por el trato de la dirigencia pasada, ¿le tocó apagar algún fuego con el PT y el Verde?

—Siempre los cambios, cuando se suscitan, generan una expectativa de poder reconfigurar las cosas de una manera mejor. Se hizo en la medida de que hemos tenido el diálogo; nuestra compañera Citlalli Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Elecciones, es quien nos está apoyando a coordinar la mesa de la coalición.Ella llegó dos semanas antes que yo a la dirigencia y nos está ayudando mucho, porque hay un diálogo permanente, semanal, y creo que también los aliados han puesto mucho de su parte, pues estos acuerdos tienen su grado de complejidad.

¿No va a ser San Luis Potosí la entidad que fracture la alianza de la 4T?

—En primer lugar, la alianza está firme hacia adelante, no sólo con el Verde, sino con el PT, con quien tenemos décadas de caminar juntos. Esa alianza está firme. En el caso de Morena, como ya se sabe, los estatutos prohíben que un familiar participe por el mismo cargo que otro familiar, entonces, en nuestro caso no podemos llevar —y no sólo en el caso de San Luis— a un familiar. En ningún estado y cargo, por convicción, porque esos son nuestros principios, porque nos parece también que eso es algo que la gente está pidiendo.

Esa decisión nosotros ya la tomamos, no va a ser de otra manera. Entonces, ahora lo que procede es que los demás partidos también postulen sus candidatos. El Partido Verde en sus estatutos no tiene este impedimento y nosotros respetamos el estatuto de cada quien, pero vamos a ver, en el momento oportuno, qué es lo que sucede con San Luis Potosí.

¿Usted platicó con los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado sobre el tema, Monreal ya entendió? ¿No siente cierta resistencia de parte de Salgado por pedir licencia?

—No, no la siento. Lo que yo observo de parte de Félix es una colaboración con el movimiento, con la dirección que nosotros encabezamos. Considero que Félix va a seguir las líneas que dicta el partido, los principios que nos guían. Estuvimos el fin de semana pasado allá en Guerrero y nos tocó estar en la reunión junto con él.

¿Cómo está el crimen organizado en muchas instituciones del país, las tienen cooptadas?

—Nosotros consideramos que, en materia de seguridad, la estrategia que ha estado implementando nuestra Presidenta ha sido la correcta. Recientemente se presentó el informe del mes anterior donde tenemos el nivel más bajo de homicidios dolosos en 12 años. Eso significa que se está actuando, que se está trabajando.

En el caso de los partidos políticos, lo que nosotros hemos planteando es que, en primer lugar, donde detectemos alguna situación con algún representante popular o a un presidente municipal, inmediatamente vamos a actuar a través de nuestro órgano de jurisdicción, que es la Comisión de Honestidad y Justicia, para separar a cualquier persona que esté vinculada con pruebas, porque lo que se ha querido hacer en este tiempo también es construir una narrativa de que nuestro movimiento tiene vínculos con el crimen organizado y lo rechazamos tajantemente.

¿Morena podría ser un mea culpa por los casos que le han correspondido, por ejemplo, el del gobernador Rubén Rocha o el alcalde de Tequila?

—También, cuando eliges a una persona como candidato puede no tener ningún señalamiento ni nada, pero lo que sí tenemos que hacer es un seguimiento posterior al ser electos, como militantes de Morena. En el ejemplo del alcalde de Tequila, son denuncias ciudadanas y de los empresarios que motivan la investigación e, independientemente del partido, el gobierno de nuestra presidenta ha actuado.

Pero lo que se ha construido, a partir del caso del gobernador Rocha, es una narrativa de la oposición que quiere relacionarnos en este tema y que eso afecte electoralmente a nuestro movimiento, ante la ausencia de una cercanía de la derecha y de la oposición, en su conjunto, con el pueblo.

Nosotros qué sí estamos haciendo: donde detectamos alguna situación, actuamos para que la Comisión de Honestidad y Justicia actúe directamente y revise los asuntos. Y vamos a hacer una revisión integral de la lista de posibles candidatos hacia 2027; a través del gabinete de seguridad le vamos a pedir a la Secretaría de Seguridad, a la UIF, al SAT, a la FGR que nos digan si en la lista de candidatos hay algún antecedente que nos haga tomar la decisión de no postularlo, independiente a si gana la encuesta.

En términos futbolísticos, ¿habrá tarjeta roja para quien se le compruebe cualquier delito, dígase el gobernador Rocha o cualquier alcalde, cualquier síndico?

—Vamos a esperar primero la investigación, porque nosotros no somos Ministerio Público, pero sí vamos a actuar de manera inmediata cuando haya una acusación formal de la FGR, porque si hay una detención por parte de la fiscalía significa que ya hubo una investigación, un mandato judicial y demás.

Pero también, de un caso se ha querido construir una narrativa de una relación del movimiento con grupos que se dedican a actividades delictivas, lo cual no es así, pero nosotros estamos actuando —y principalmente el gobierno de México— porque siempre hay que preservar primero los derechos del ciudadano.

¿Ve carro completo para Morena en 2027 en el Congreso?

—Nosotros tenemos la gran responsabilidad de conducir este proceso y de trabajar con la gente cercana, eso es lo fundamental. Si seguimos trabajando de esa manera, vamos a lograr que el pueblo de México siga confiando en nosotros.

Nunca debemos confiarnos, debemos redoblar los esfuerzos, aunque vayamos en primer lugar en todo; debemos siempre tener la convicción de que nosotros no luchamos por el poder, nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México y, en esa convicción, tenemos que estar cerca de la gente y trabajar todos los días en territorio. Eso es a lo que fundamentalmente me dedico.

Ariadna Montiel cuenta con estudios de arquitectura por la UNAM.

Comenzó su carrera política siendo líder estudiantil.

En 2018 fue nombrada titular del Bienestar federal. En 2024 fue ratificada en la Secretaría del Bienestar hasta su renuncia, el 29 de abril de este año.