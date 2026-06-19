$!Sentencian a Aurora Phelps, la ‘Cazadora de Tinder’, a 37 años de prisión en Jalisco; enfrenta 21 cargos en EU

El 16 de junio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó sobre la sentencia dictada en contra de Aurora Phelps, mujer con nacionalidad estadounidense y mexicana, conocida públicamente como “la cazadora de Tinder” y señalada en investigaciones por contactar a hombres extranjeros a través de plataformas digitales de citas y su presunta participación en hechos relacionados con la desaparición de una víctima, así como el posible aprovechamiento de bienes vinculados al caso. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, las labores de litigación y seguimiento realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas permitieron obtener una sentencia condenatoria por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un hombre de origen extranjero.

AURORA PHELPS ESTABLECIÓ CONTACTO CON SU VÍCTIMA A TRAVÉS DE APLICACIONES DE CITAS Según la información proporcionada por la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, Jalisco. La investigación refiere que la mujer y la víctima establecieron contacto previo a través de plataformas digitales, específicamente servicios o aplicaciones de citas, mediante los cuales acordaron un encuentro presencial. La Fiscalía detalló que, una vez que el hombre acudió al punto de reunión pactado, fue trasladado en su propio vehículo. Posteriormente, fue llevado hacia el estado de Nayarit. A partir de ese momento, de acuerdo con la información oficial, se perdió el rastro del paradero de la víctima, sin que hasta la fecha se haya informado su localización. AURORA PHELPS FUE DETENIDA MIENTRAS SE TRASLADABA EN VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA La autoridad estatal señaló que, como parte de las labores de investigación y búsqueda, se realizaron actos ministeriales que permitieron establecer la probable participación de la mujer en los hechos. Dentro del avance de la indagatoria, se indicó que la persona posteriormente fue detenida cuando se encontraba en posesión y conducción del vehículo que pertenecía a la víctima, lo cual formó parte de los elementos considerados dentro del proceso judicial. El caso fue llevado ante instancias judiciales correspondientes, donde se desahogaron las etapas procesales hasta llegar a la audiencia de individualización de sanciones.

SENTENCIAN EN MÉXICO A AURORA PHELPS A 37 AÑOS DE PRISIÓN La audiencia de individualización de sanciones se realizó el 11 de junio. En dicha diligencia judicial, se determinó imponer a Aurora “N” una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses de prisión, además de una multa económica. La sentencia deriva del proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, conforme a lo establecido en la resolución judicial emitida tras el análisis de las pruebas presentadas durante el procedimiento.

AURORA PHELPS CUENTA CON 21 IMPUTACIONES EN ESTADOS UNIDOS; UTILIZÓ DIVERSOS NOMBRES PARA NO SER LOCALIZADA Por otra parte, el 21 de febrero de 2025 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó sobre una acusación formal modificada contra Aurora Phelps, de 43 años de edad, quien contaba con una residencias en Las Vegas, Nevada, y Guadalajara, México. De acuerdo con la información difundida por la autoridad estadounidense, en ese momento se le imputaban 21 cargos relacionados con presuntos esquemas de fraude dirigidos a hombres mayores contactados mediante servicios de citas en línea. Los cargos mencionados incluían siete cargos por fraude electrónico, tres por fraude postal, seis por fraude bancario, tres por robo de identidad y dos cargos por secuestro. Las autoridades indicaron que la acusada se encontraba detenida en México al momento del anuncio. El Departamento de Justicia señaló que la acusada también actuaba bajo los nombres de Aurora Flores, Aurora Velasco y Aurora Álvarez.

AURORA PHELPS PRESUNTAMENTE SE VINCULÓ CON SUS VÍCTIMAS ENTRE 2021 Y 2022 EN EU Y MÉXICO La acusación formal modificada establece que los hechos investigados abarcan un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 9 de diciembre de 2022. Durante ese tiempo, de acuerdo con el documento judicial, la acusada habría establecido contacto con hombres mayores a través de plataformas de citas en línea, para posteriormente concretar encuentros en persona. Según las investigaciones federales, el esquema descrito consistía en generar una relación o vínculo de confianza con las víctimas mediante el uso de servicios digitales de citas. Posteriormente, se habrían ejecutado acciones orientadas a obtener acceso no autorizado a recursos financieros, incluyendo el supuesto uso de métodos para sustraer dinero de cuentas bancarias en beneficio personal y de familiares. Dentro de la descripción del caso, se menciona que parte de las acciones investigadas incluían la presunta administración de sustancias a las víctimas, lo que habría facilitado el acceso a sus cuentas financieras y otros recursos.

INVESTIGACIÓN DEL FBI Y PROCEDIMIENTO FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS EN CONTRA DE AURORA PHELPS El expediente judicial señala que la investigación fue resultado de un trabajo de dos años realizado por la División de Las Vegas del Federal Bureau of Investigation (FBI). La acusación formal modificada fue presentada por un gran jurado federal en septiembre de 2023. Asimismo, las autoridades estadounidenses informaron que el caso fue anunciado por la fiscal interna de los Estados Unidos Sue Fahami para el Distrito de Nevada, junto con el agente especial a cargo Spencer L. Evans, de la División del FBI en Las Vegas. Los fiscales federales adjuntos Daniel R. Scheiss y Steven J. Rose fueron señalados como responsables de la conducción del proceso judicial. AURORA PHELPS PODRÍA RECIBIR CADENA PERPETUA EN ESTADOS UNIDOS SI ES CULPABLE DE TODOS LOS CARGOS De acuerdo con la información del Departamento de Justicia, en caso de que la persona acusada sea declarada culpable de la totalidad de los cargos, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. Las autoridades destacaron además la cooperación entre instancias de Estados Unidos y México en el desarrollo de la investigación. En este contexto, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó apoyo en el intercambio de información y seguimiento del caso.

FBI CREÓ UN MECANISMO DE BÚSQUEDA PARA IDENTIFICAR A OTRAS POSIBLES VÍCTIMAS DE AURORA PHELPS Como parte de las acciones derivadas de la investigación, se informó la habilitación de un sitio web del Federal Bureau of Investigation (FBI) con el objetivo de identificar posibles víctimas adicionales. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que considere haber sido afectada por la presunta conducta de la imputada, o que cuente con información relacionada con el caso, a comunicarse al número 1-800-CALL-FBI o a completar un formulario disponible en línea.

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