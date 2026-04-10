Asegura FGR 209 mil litros de huachicol en NL

En tres operativos realizados en Cadereyta y General Bravo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró 209 mil 750 litros de hidrocarburo y detuvo a dos presuntos implicados en el robo de combustible.

Las acciones se llevaron a cabo entre el viernes 3 y el sábado 4 de abril, aunque fueron dadas a conocer apenas ayer por la dependencia federal.

En un primer cateo, en Cadereyta, los agentes aseguraron 55 mil litros de hidrocarburo, además de una manguera de aproximadamente dos kilómetros y contenedores de almacenamiento. En ese sitio fue detenido un hombre identificado como “Seferino”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.