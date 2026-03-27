Aplicará Gobierno desde el 24 de abril nuevo requisito fiscal para frenar el ‘huachicol’ de combustibles

CDMX.- El Gobierno de México anunció que a partir del 24 de abril pondrá en marcha un nuevo mecanismo para combatir el mercado ilícito de combustibles, conocido como “huachicol” fiscal. La medida, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consiste en el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, un requisito que obliga a las gasolineras a incorporar en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) información específica sobre permisos y el origen del producto.

De acuerdo con la autoridad federal, el complemento forma parte de una estrategia integral orientada a combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, referido como “huachicol” fiscal. En el anuncio se precisó que los establecimientos que comercializan gasolina regular, premium y diésel deberán contar con un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para poder emitir el CFDI bajo este concepto; en caso contrario, se advirtió, no podrán incorporarlo a sus operaciones.

Entre los datos que deberán integrarse en la facturación se encuentran el tipo de permiso (SENER/CNE), el número de permiso, así como la clave del producto y del subproducto correspondiente. La administración federal exhortó a las permisionarias a verificar la vigencia de sus autorizaciones y, de ser necesario, regularizar su situación ante la CNE para evitar contratiempos en la emisión de CFDI y cumplir con sus obligaciones.

Las dependencias señalaron que el objetivo es promover un mercado lícito de combustibles y fortalecer los controles para impedir prácticas ilegales vinculadas al robo y contrabando de gasolinas. Con información de La Jornada

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