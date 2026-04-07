Asegura Gobierno de Sheinbaum que ‘el sarampión sigue bajando’

Desde el arranque de la campaña masiva de vacunación contra el sarampión, el pasado 7 de febrero, el Gobierno de México ha logrado aplicar 18.3 millones de dosis adicionales, que se suman a los 33 millones de vacunas previamente administradas en el país. Así lo informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum.

Clark destacó que, gracias al esfuerzo nacional de inmunización, el país acumula seis semanas consecutivas de “mejora continua” frente al rebrote registrado en 2025. El subsecretario puntualizó que la tendencia es claramente favorable: “El sarampión sigue bajando”, afirmó, al subrayar que actualmente se registran menos de 70 casos diarios, lo que representa una reducción del 66% respecto a los niveles observados antes de reforzar la estrategia sanitaria.

Para lograr esta aceleración en la cobertura, el gobierno federal instaló más de 20 mil módulos de vacunación en todo el territorio nacional, con la finalidad de acercar el biológico a todas las comunidades, tanto urbanas como rurales. Clark insistió en que la vacunación sigue siendo la herramienta central para frenar la transmisión del virus en México y en cualquier parte del mundo. Aunque los indicadores muestran una recuperación sólida, el funcionario hizo hincapié en que la labor no está concluida. “A pesar de que hoy estamos significativamente mejor que hace seis o siete semanas, debemos mantener el ritmo y seguir protegiendo tanto a las personas como a sus comunidades”, subrayó, al reiterar el llamado a completar esquemas y acudir a los puntos de inmunización. El subsecretario recordó que los grupos prioritarios de esta campaña son los niños entre seis meses y 12 años, así como personas de 13 a 49 años, rangos en los que la cobertura debe mantenerse elevada para cortar las cadenas de contagio y evitar nuevos repuntes.

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