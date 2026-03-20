Supera IMSS Coahuila las 147 mil dosis aplicadas contra sarampión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene activa su campaña de vacunación contra el sarampión mediante acciones en unidades médicas y puntos estratégicos, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización entre la población. De acuerdo con la enfermera supervisora en Salud Pública adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), Verónica Hernández Sandoval, esta estrategia forma parte de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, la cual contempla una campaña intensiva que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo.

La funcionaria detalló que, hasta el momento, el Seguro Social en la entidad ha aplicado más de 147 mil dosis a menores de 10 años, adolescentes y adultos, como parte de las acciones para contener y prevenir la propagación de esta enfermedad. Asimismo, recordó que en las Unidades de Medicina Familiar se cuenta con disponibilidad del biológico para toda la población, sin importar si son derechohabientes, y puede obtenerse de manera gratuita en los módulos de Medicina Preventiva. Hernández Sandoval subrayó que también se llevan a cabo jornadas extramuros en centros educativos, comercios, empresas y plazas públicas, con el propósito de acercar la vacuna a más personas, especialmente a grupos de riesgo. Entre ellos destacan menores de 6 a 11 meses, quienes reciben la denominada “dosis cero”, así como niños de un año y de un año y medio, quienes deben completar su esquema.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para mantener un adecuado control de las acciones preventivas, y destacó que la vacuna contra el sarampión cuenta con alta efectividad, lo que no solo protege a quien la recibe, sino que contribuye a evitar contagios en sectores vulnerables.

Este fin de semana, diferentes unidades médicas del IMSS en el estado realizarán una jornada intensiva de vacunación en puntos estratégicos: Nueva Rosita: El HGZ No. 24 brindará atención en Super Gutiérrez el sábado de 08:00 a 14:00 horas.



Torreón: El HGZ No. 18 estará presente en Alsuper Alameda el sábado en un horario de 09:00 a 15:00 horas.



Piedras Negras: La UMF No. 79 operará en Super Gutiérrez Col. Villas del Carmen el sábado de 08:00 a 14:00 horas. Además, en la propia UMF No. 79 habrá servicio tanto el sábado como el domingo de 08:00 a 20:00 horas. Francisco I. Madero: El HGSZ No. 20 se ubicará en la Plaza principal Niños Héroes el sábado de 08:00 a 15:00 horas.



Rancherías: La UMF No. 28 atenderá en la Plaza el sábado y domingo, de 08:00 a 14:00 horas.



Villa de las Esperanzas: La UMF No. 29 estará en la Plaza principal el sábado de 08:00 a 14:00 horas.



Parras de la Fuente: El HGSZ No. 6 contará con módulos en el Centro comercial Parras y en la misma unidad médica el sábado de 08:00 a 16:00 horas.



Sabinas: La UMF No. 23 brindará servicio en Super Gutiérrez Centenario el sábado de 09:00 a 15:00 horas.



Agujita: La UMF No. 26 se instalará en la Plaza principal el sábado y domingo de 09:00 a 15:00 horas.} Múzquiz: La UMF No. 25 atenderá en sus instalaciones el sábado de 08:00 a 16:00 horas.



Ciudad Frontera: La UMF No. 85 estará en Merco centro el sábado de 08:00 a 15:00 horas.Nava: La UMF No. 60 brindará atención en Super Gutiérrez el sábado de 08:00 a 14:00 horas.



Ciudad Acuña: La UMF No. 81 operará el sábado en Super Gutiérrez (08:00-16:00) y en la propia unidad (08:00-14:00). El domingo estará en Bodega Aurrerá de 08:00 a 16:00 horas. La UMF No. 87 atenderá el sábado de 08:00 a 14:00 horas en Aurrerá Libramiento, Super Gutiérrez Cedros y en la unidad médica. El domingo mantendrá el mismo horario en Aurrerá Libramiento y Super Gutiérrez Cedros.



Zaragoza: La UMF No. 14 estará disponible en su unidad el sábado de 08:00 a 14:00 horas.



Saltillo: La UMF No. 73 brindará atención el sábado de 09:00 a 15:00 horas en el Mercado Guayulera y en Plaza Sendero Sur.El HGZ No. 2 estará en Alsuper V. Carranza el sábado de 08:00 a 14:00 horas.

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